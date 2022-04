I migliori prodotti make-up: le novità di Aprile 2022

Il panorama tendenze make-up della primavera finalmente arrivata ci offre una visuale piuttosto variegata, colma di beauty trend irresistibili, che non vediamo l’ora di sperimentare. Perché allora non cogliere la palla al balzo, continuando imperterrite a fare ciò che meglio ci riesce?

Dopo i migliori prodotti make-up del mese di Marzo, ecco quelli che ci hanno stregato e che ci accompagneranno, molto probabilmente, lungo tutto il mese.

RVB LAB, sguardo protagonista con l’ombretto in stick More Than This

Abbiamo già visto come lo sguardo, all’interno dello scenario tendenze trucco occhi della primavera, siano assolutamente il focus: in questo sono proprio gli ombretti a consentire di creare interessanti giochi cromatici e sfumature in pieno stile Color Block, come nel caso degli ombretti polverosi colorati. RVB LAB però amplia le nostre scelte con i More Than This Ombretti-Kajal-Eyeliner.

Si tratta di ombretti cremosi in stick 3-in-1, dalla tenuta estrema e dall’elevata malleabilità. Una volta asciutto, il colore si fissa sulla pelle rimanendo uniforme e intenso per ore, senza sbavature e striature grazie alla texture leggera.

RVB LAB More&More Mascara, per ciglia XXL

Niente di meglio che un buon mascara per incorniciare e massimizzare l’effetto di un make-up occhi già intenso, come anche per rendere le ciglia vere protagoniste della scena nel trucco occhi dai colori naturali: il mascara RVB LAB More&More gode di una texture innovativa cremosa ed avvolgente dall’incredibile effetto ultra-volumizzante, pieno, fitto, incurvato e dal colore nero intenso.

Foto RVB LAB MORE&MORE Black Mascara

Lo scovolino dalla forma asimmetrica a spirale è realizzato in “fibra a fiore”, e favorisce un abbondante rilascio di prodotto, per un assoluto volume estremo.

Voluptè Heart Of Light: è di Yves Saint Laurent il blush perfetto

Non c’è trucco luminoso shiny che tenga senza un blush ad accendere le gote, ed il nostro prediletto al momento è una vecchia conoscenza: il Voluptè Heart of Light di Yves Saint Laurent Beauty potrebbe essere quello ideale, il nostro “principe azzurro” in fatto di blush, capace di dare quella parvenza timida al volto illuminandolo grazie al pigmento sfaccettato contenuto al centro del prodotto.

La scrivenza è molto buona, la polvere sottile permette di stratificare e modulare il risultato finale a proprio gusto. Meglio di così?