Cambio di... stagione? Ecco come scegliere il fondotinta in estate

Fondotinta ed estate sono, per opinione comune, due termini ai quali risulta impossibile coesistere all’interno della stessa frase. Almeno fino ad ora! Lo sappiamo tutti, il fondotinta è uno di quei prodotti must per una donna, utilissimo per mimetizzare imperfezioni e piccoli difetti in modo da rendere la pelle all’apparenza perfetta e levigata.

Il problema sorge, proprio come il sole, in estate, quando il “galateo del make-up” vuole che le basi si alleggeriscano, lasciando respirare la pelle già messa a dura prova dalle alte temperature. Ma come truccarsi in estate? È davvero così necessario eliminarlo?

Non esattamente, e noi oggi siamo qui proprio per questo: è vero che siamo solo ad Aprile ma, siccome non si rimanda mai a domani ciò che si può fare oggi, ecco qualche dritta che spieghi come scegliere il fondotinta in estate.

Chi ha detto che in estate si debba rinunciare al fondotinta?



Chi ha una pelle grassa o mista in estate si trova a fare i conti con un ulteriore aumento dell’eccesso di sebo e, spesso, con la comparsa di fastidiosi brufoli. È per questo importante scegliere un fondotinta leggero, possibilmente oil free in modo da non occludere i pori. Non lasciarti scoraggiare o condizionare dalle imperfezioni, prediligi ugualmente un fondotinta a media coprenza e intervieni su queste singolarmente, in modo da evitare l’antiestetico effetto mascherone: il trucco shiny è di tendenza anche per te, nessuno escluso!

Stabilito che l’ideale è puntare su un prodotto con una coprenza da leggera a media è importante valutare la formula del fondotinta: la regola generale è quella di preferirne di leggere e traspiranti, che si amalghimino perfettamente e reggano bene il caldo. Si può optare per un fondotinta liquido impalpabile, luminoso oppure opacizzante da fissare in ultimo mediante una cipria o, in alternativa, per un fondo in polvere, il quale ha il pregio di auto settarsi sull’incarnato. Da evitare invece creme colorate e fondotinta cremosi troppo ricchi, in quanto avrebbero durata molto bassa.



Nel caso di pelle secca invece, non c’è stagione migliore per puntare a sfoggiare un viso più che mai radioso, luminoso. Come accennato poco prima, le basi shiny risultano molto in voga negli ultimi tempi e, per realizzarle è importante preferire fondotinta ad effetto sheer, inconsistenti e fluidi. Vietati poi i prodotti in polvere, potrebbero sacrificare l’idratazione della pelle, in funzione della quale è necessario agire nutrendo a fondo la pelle con buone creme idratanti viso.

The Ordinary Serum Foundation

Qualche idea per iniziare la caccia al perfetto fondotinta estivo? The Ordinary ha recentemente ideato i Serum Foundation. ossia fondotinta ibridi, leggeri, dalla coprenza media e naturale a ricordare a un siero sottilissimo. I pigmenti impiegati nella formulazione promettono un effetto ricco e saturo, a lunga tenuta e si mantengono lontani dalle linee sottili. Dotati di spf15, il finish semi-matte li rende adatti a pelli sia grasse che secche!