I brufoli possono venire anche grazie a queste 5 (insospettabili) cause

Non sempre attuare la perfetta skincare routine è sufficiente ad allontanare per sempre l’ostica ed infinita battaglia contro i brufoli: ecco 5 insospettabili cause responsabili della loro comparsa, fino ad ora assolutamente impensate.

Sono tante, purtroppo più di quante si possa sospettare, le abitudini scorrette da cui tenersi alla larga che possono scatenare reazioni allergiche ed irritazioni, le quali hanno come conseguenza inevitabile proprio l’insorgenza di questi sgraditi ospiti sul viso. Scopriamo insieme quali sono i comportamenti ad alto rischio da evitare per una pelle perfetta!

1: Lo schermo dello smartphone



Ebbene si, lo schermo del cellulare è un covo accogliente per i batteri, vien da sé che il nostro smartphone potrebbe essere una delle cose che più minano alla salute della pelle. E’ bene, quindi, pulirlo sempre accuratamente con apposite salviettine antisettiche e antibatteriche, evitando così di trasportare qua e là per il viso i germi colpevoli.



2: La carenza di vitamina C



La carenza di Vitamina C indebolisce il sistema immunitario, permettendo così ai batteri di invadere il nostro viso ed al corpo di ammalarsi. Il rimedio? Assumere integratori o alimenti ricchi di vitamina C, oppure utilizzare dei prodotti che la contengano e che possano ridare tono alla pelle.



3: Usare prodotti make-up occlusivi



Utilizzare fondotinta e prodotti per la base eccessivamente pesanti o siliconici è estremamente dannoso per la pelle, in quanto ciò porta inevitabilmente all’occlusione dei pori: se non hai bisogno di grande coprenza preferisci un fondotinta leggero, seguendo oltretutto il trend del trucco shiny, il quale sta imperversando in questa primavera/estate. In alternativa, se non puoi proprio farne a meno, ricordati sempre di struccarti con estrema attenzione.



4: Usare prodotti troppo astringenti



Quando si ha una pelle grassa è facile cadere nell’errore comune che vede la soluzione nell’ adoperare quanti più prodotti astringenti possibili, tra scrub, creme e maschere viso: in realtà, l’abuso di questi ultimi rischia solo di peggiorare la situazione e favorire l’insorgere dei brufoli, in quanto viene meno il film idrolipidico che protegge la pelle dalle aggressioni esterne dei batteri. Ricorda quindi di nutrirla sempre con delle buone creme idratanti viso!



5: Non lavare bene i dispositivi per la pulizia del viso (o non farlo affatto)



Tra gli errori maggiormente sottovalutati, quando si usa un qualunque dispositivo per la pulizia del viso, figura indubbiamente il non pulirli in modo efficace ed accurato dopo ogni utilizzo: questa abitudine scorretta, invece di evitarli, non fa altro che favorire la presenza dei brufoli!