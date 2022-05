Beauty Essentials per il perfetto make-up da spiaggia

Non esiste nessuna regola scritta che vieti di beneficiare della magia del make-up in spiaggia: certo, quello di una rilassante giornata al mare potrebbe essere l’adeguato pretesto per concedere un po’ di pace alla pelle, ma non c’è nulla di male nel non voler rinunciare ad un velo di trucco, magari per sentirsi maggiormente a proprio agio anche in tale occasione, mentre si lavora all’abbronzatura perfetta.

Nella giusta misura, si intende. Lasciando da parte le più elaborate full face per altri contesti, risulta comunque possibile creare il perfetto make-up da spiaggia, radioso ed estremamente leggero, con pochi, essenziali prodotti.

Vediamo insieme quali must-have inserire nel proprio beauty case per l’estate al fine di vantare una certa allure pur fronteggiando il caldo torrido. Pronta?

Bottega Verde SOL ARGAN: Fondotinta compatto Naturale

Per un incarnato compatto ed uniforme, ecco un prodotto leggero ma efficace: il fondotinta SOL ARGAN di Bottega Verde unisce alla perfezione i propositi prima elencati, nascondendo all’occorrenza qualche fastidiosa imperfezione e garantendo al contempo una media protezione solare.

La sua texture vellutata accende il viso di un colore naturale, mentre la formula arricchita con olio di Argan protegge la pelle dal fotoaging rendendolo ideale per la spiaggia, ma anche per fare sport.

MAC Eye Brows Big Boost Fibre Gel: mascara colorato e waterproof per sopracciglia

Quante volte lo avremo detto? Ormai è di universalmente noto : le sopracciglia sono la cornice del nostro viso. Ed è proprio per questo che è importante definirle anche in spiaggia, mediante prodotti come questo di MAC che le possano valorizzare in modo naturale. Si tratta di un mascara in gel arricchito da microfibre, in grado di donare immediati colore e volume al pelo per una tenuta fino a 24 ore. L’effetto? Laminazione sopracciglia temporaneo.

PUPA VAMP! Waterproof Mascara

Ma dove vai se il mascara non ce l’hai? Amiamo tutte il fantasmagorico PUPA VAMP!, dunque sarai ben felice di scoprire (se già non lo sapessi) che ve n’è una versione Waterproof, spettacolare tanto quanto la prima. È una garanzia: l’effetto panda sarà solo un lontano ricordo, e lo sguardo definito anche per una giornata di mare.

KIKO MILANO: Festival Glow Crystal Lip Balm Spf 50

Sono state nascoste per così tanto tempo che le tendenze make-up dell’estate le vogliono protagoniste: accanto a creme solari e protezione capelli, non possono mancare lip balm con SPF per le labbra onde evitare scottature e secchezza. Il recentissimo Crystal Lip Balm di KIKO ad esempio le nutre, coccola e protegge dai raggi UVA/UVB grazie alla sua texture emolliente, rendendole morbide e luminose ad effetto gloss.

Ne esistono anche versioni leggermente pigmentate per chi ama un velo di colore sulle labbra anche in spiaggia, ma è sempre meglio resistere a rossetti liquidi che potrebbero stressare eccessivamente la mucosa.