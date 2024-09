Ballando con le stelle, terribile momento per l’ex protagonista: “Quando vieni tradito…”

Con l’arrivo di settembre e della nuova stagione televisiva 2024-2025 si avvicina sempre di più il ritorno di Ballando con le stelle, tra i programmi di punta del palinsesto Rai; Milly Carlucci ha preparato una nuova spumeggiante edizione, pronta da qui a dicembre a fare il pieno di ascolti.

Tra i concorrenti di questa edizione 2024 troviamo Tommaso Marini, Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi e Francesco Paolantoni; un mix di nomi sicuramente entusiasmante e pronto a dare spettacolo.

Nel frattempo, in attesa di vedere le primissime puntate, a finire sotto i riflettori è un’ex-protagonista del programma, che purtroppo non sta vivendo un momento facile della sua vita privata; ecco cosa ha raccontato in una recente intervista a DiPiù, la sofferenza sembra essere davvero tanta.

L’ex-protagonista di Ballando con le stelle sta vivendo un momento davvero difficile

Amatissima come ballerina, per tanti anni nel cast dei professionisti di Milly Carlucci e, oggi, ancora molto seguita dai fan, Samanta Togni non sta purtroppo vivendo un momento facile della sua vita. Come confessato nell’intervista a DiPiù (ripresa anche dal sito gossipetv.it), infatti, ha parlato di “momento difficile” e “fase complicata” per il suo matrimonio. Non è chiaro quale sia il motivo di crisi tra la Togni e suo marito, ma di sicuro il periodo non è dei migliori; di recente, su Instagram, molti fan hanno poi notato la particolare didascalia aggiunta ad una foto pubblicata nelle scorse ore.

“Nella vita si muore più volte e più volte si risorge. Muori quando vieni tradito, quando ti voltano le spalle. Quando ti negano il sostegno, una parola di conforto, quando perdi una persona cara, quando perdi te stesso. Rinasci quando impari ad accettare che spesso le tue aspettative non sono la realtà, che l’eternità non esiste, che tu vali e se resti il centro del tuo mondo diverrai la mano che ti rialza, la spalla che ti sostiene, la forza che ti fa reagire e le parole di cui hai bisogno.”

La lunga citazione riprende i versi di Lorena Gatta e, secondo alcuni, sarebbe emblematica del momento che sta attraversando. La crisi rientrerà, oppure i due decideranno di prendere strade diverse? La speranza dei fan è che, presto, l’ex-ballerina possa stare bene e ritrovare serenità, e magari anche ricucire con suo marito.