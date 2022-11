Il maglione con zip è il trend dell’anno: i modelli da avere

Un vero must have della moda maschile over 50 di qualche decennio fa, il maglione con la zip torna protagonista come trend di stagione femminile in una veste del tutto nuova e super fashion. Con la sua aura old fashioned non poteva non conquistare i cuori delle it girl contemporanee e oggi lo vediamo sfilare nelle passerelle d’alta moda come il capo dallo stile cozy imperdibile dell’inverno!

Vintage style: il maglione con la zip è cool

Il maglione con la zip è irrinunciabile per tutte le fashion addicted e ci insegna come vestirci comode ma eleganti in poche mosse. Il suo fascino timeless lo rende l’ideale per creare look casual chic e i modelli più in voga coniugano efficacemente glamour e comodità.

Foto Jacquemus | Maglioni con zip

Jacquemus ne approfitta e mescola insieme due grandissimi trend di quest’anno, il bubblegum pink e il pullover con zip: il risultato è un maglione rosa dall’estetica irraggiungibile. Da abbinare, non serve dirlo, a kitten heel e borse a tracolla.

Foto H&M | Maglioni con zip

Più semplice il modello di H&M che fa tornare in auge l’estetica navy con un maglione con zip bianco a righe blu da lasciare morbido sopra un paio di jeans a palazzo. In alternativa, possiamo puntare sui jeans dritti a vita alta per un look più elegante.

Foto Andersson Bell | Maglioni con zip

Che dire poi del pullover con zip di Andersson Bell? Il rosa torna a farsi notare ma si mescola a intarsi tessili d’eccezione e dallo stile nordico che ci fa sempre innamorare. L’abbinamento perfetto è con minigonna e stivali cuissard, ma possiamo osare e abbinarlo a calzini con mocassini, stringate o sneakers. Sbizzarriamoci!