Come abbinare il verde petrolio: look da copiare

E’ il verde petrolio in tutte le sue sfumature il colore adatto a dei look intensi e vibranti, e molto diversi tra loro. E’ perfetto sia se si sceglie il total look ma anche se si opta per uno spezzato. La capacità di adattarsi sia alle tinte fredde che a quelle calde, lo rende perfetto per qualsiasi stagione, in particolare per le stagioni fredde, in cui si prediligono colori scuri ma che con il verde petrolio si possono trasformare in abbinamenti più lucenti.

Il verde petrolio è ideale abbinato a colori nei toni del nero, del grigio perla, del grigio scuro e del bordeaux, ma è perfetto anche accostato al beige, al giallo, al panna e all’avorio.

Colori basici

Foto Pinterest

Si intendono basici quei colori che hanno neutralità come il bianco, il panna, il nero, il grigio o il color carne. Soprattutto se è la prima volta che si usa il verde petrolio, è bene abbinarlo a colori di questo genere che permettono di andare sul sicuro.

Colore complementare

Si tratta del colore dalle tonalità opposte sulla ruota cromatica, per un look decisamente appariscente ma perfetto. Nel caso del verde petrolio, il colore complementare è il rosso.

Un abbinamento molto particolare, che ricorda perlopiù il periodo natalizio, ed è proprio per questo è preferibile dosare con cura la quantità di uno dei due colori in modo da farlo risaltare rispetto all’altro. Evitando inoltre una tonalità di verde o di rosso troppo acceso, quindi evitare i tessuti lucidi. In alternativa al rosso si sposa benissimo anche il rosa, acceso o tenue.

Colori distanti ma perfettamente idonei

Si può scegliere di utilizzare abbinamenti con molto contrasto tra loro ma che esaltano il look, importante in questo caso è la scelta di come unire le due tonalità. Tra i colori che fanno contrasto con il verde petrolio c’è l’arancio, il viola, ma anche il giallo e il blu. In base all’abbigliamento scelto si può optare per dei colori molto accesi oppure a delle tonalità più tenue degli stessi.