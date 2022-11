L’abito perfetto per l’invitata al matrimonio invernale? Costa meno di 50 euro

Il periodo dei matrimoni è tendenzialmente quello estivo, ma non è una regola fissa. Molto spesso si sceglie la bella stagione per celebrare e festeggiare il giorno delle proprie nozze, ma non è inusuale che le persone scelgano anche di celebrare il loro matrimonio in inverno, optando, quindi, per un’atmosfera diversa che faccia da sfondo ad uno dei giorni più importanti della propria vita. Non c’è da meravigliarsi, dunque, che arrivino anche partecipazioni di nozze per mesi come dicembre o gennaio.

Il primo pensiero di un’invitata va subito al vestito da indossare: come vestirsi per un matrimonio d’inverno? Serve decisamente un abito ad hoc per l’occasione. Ed è così che gli abiti leggeri, a maniche corte, scollati e perfetti per il caldo estivo, non sono adatti per un matrimonio invernale.

Non è facile pensare ad un abito che possa andare bene per occasioni speciali, quindi che sia caldo ma nello stesso tempo ricercato e fine. Una soluzione c’è ed è molto facile da trovare: si tratta di un abito verde a maniche lunghe di H&M.

Il vestito ideale per il matrimonio invernale

Foto H&M – Abito incrociato maniche lunghe

Per occasioni importanti ed eleganti come quelle di un matrimonio occorre un vestito che abbia uno stile adatto alla situazione. L’abito incrociato proposto da H&M è perfetto. Si tratta di un abito lungo che arriva sotto al ginocchio, aderente in jersey con collo a lupetto e incrocio davanti per creare un effetto drappeggiato. Ha le spalle ribassate, le maniche lunghe e il bordo dritto in basso.

Anche il costo non è da sottovalutare: infatti con soli 39,99 euro si riesce ad avere l’abito ideale e perfetto da sfoggiare ad un matrimonio invernale.