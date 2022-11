Se siete alla ricerca di idee originali per le vostre partecipazioni di nozze per il vostro giorno speciale, qui troverete alcune idee e suggerimenti utili per realizzarle con il fai da te, spendendo poco e con ottimi risultati.

Quando decidete di organizzare un matrimonio perfetto ricorrendo alle proprie forze e senza avvalersi dell’aiuto di un wedding planner, dovete tener conto di ogni singolo dettaglio che riguarda il vostro giorno felice, e tra questi di sicuro ci sono le partecipazioni di nozze.

Per molte donne, quello che precede il matrimonio è un periodo bellissimo ma anche molto stressante. È però importante fare attenzione anche ai particolari, affinché tutto vada per il meglio.

Vogliamo dunque darvi qualche consiglio in merito alle partecipazioni di nozze per realizzarle fai da te.

Partecipazioni di nozze: da dove cominciare

La prima cosa da chiarire, per evitare gaffe imbarazzanti, è la differenza tra partecipazione e invito di nozze.

La prima è l’annuncio formale del proprio matrimonio e viene inviata a tutti coloro che vorreste avere alla cerimonia nuziale – sia essa religiosa o civile.

L’invito di nozze, invece, riguarda il successivo banchetto o il ricevimento di matrimonio, e viene allegato alla partecipazione di coloro che vorreste partecipassero alla vostra festa che si terrà dopo il matrimonio.

Per un matrimonio di tendenza bisogna fare attenzione a tutti i particolari: le bomboniere del matrimonio, l’abito, la location e le partecipazioni di nozze.

Tra gli aspetti da valutare prima di procedere alla creazione delle partecipazioni di nozze c’è da considerare il numero esatto dei partecipanti, per avere un’idea generale sul materiale necessario per realizzarle e sopratutto si deve tener conto del fil rouge del vostro matrimonio in modo da rispettare per intero lo stile che avete scelto.

La scelta dei materiali per le partecipazioni di nozze

Passiamo ora alla scelta dei materiali per le vostre fantastiche partecipazioni di nozze.

La carta da usare non deve essere troppo leggera, così da evitare che si sgualcisca prima della consegna. La grammatura ideale è di circa 150 grammi sia per la busta che per il cartoncino.

Per quanto riguarda i colori invece, il nostro consiglio è quello di optare sempre per colori chiari sui toni pastello come un bianco perla, avorio, crema, rosa cipria, toni chiari dell’azzurro o lilla.

Potreste pensare di abbinare i colori delle partecipazioni ai colori utilizzati per il bouquet da sposa che avete scelto.

È importante che il colore rispecchi in pieno lo stile del matrimonio, ad esempio per un matrimonio Boho chic, potreste scegliere un cartoncino bianco o crema con una busta marrone.

Cosa scrivere nelle partecipazioni di nozze

Una volta scelta la carta da utilizzare arriva il momento di pensare a cosa scrivere all’interno delle partecipazioni di nozze.

Le partecipazioni di nozze sono a tutti gli effetti un modo per rendere partecipi del vostro amore i propri cari.

Innanzitutto dovrete inserire nelle partecipazioni di nozze, le informazioni necessarie riguardanti i nomi degli sposi (quello dello sposo a sinistra e la sposa a destra), la data del matrimonio, il luogo della cerimonia e del banchetto.

Una volta fatto questo potreste inserire una delle bellissime frasi di matrimonio che vi rappresenti o un messaggio scritto di vostro pugno che simboleggi il vostro amore.

Alla fine dell’invito inoltre dovrete inserire la richiesta di conferma con la sigla R.S.V.P (Répondez S’il Vous Plaît).

Infine, all’esterno della busta dovrete inserire gli indirizzi degli invitati ricordando di scriverli rigorosamente a mano.

Per quanto riguarda il font da scegliere, sarebbe l’ideale, per delle partecipazioni di nozze fai da te, scriverle interamente a mano con una bella calligrafia.

In alternativa potreste decidere di stamparle a casa scegliendo tra i font disponibili online quello più adatto ad una partecipazione. Ricordate di selezionarne almeno un paio, uno lo utilizzerete per mettere in evidenza le cose più importanti e l’altro più piccolo per il resto.

Infine potrete decidere di abbinare il biglietto con una foto degli sposi, arricchirlo con fiori o magari un nastrino.

Idee originali per realizzare le partecipazioni fai da te

Ovviamente vi proponiamo qualche idea per realizzare delle partecipazioni di nozze originali fai da te.

Se avete deciso per un matrimonio originale e un pò fuori dagli schemi, anche le partecipazioni dovrebbero rappresentare la vostra idea di matrimonio.

Potete rendere l’evento più personale possibile con fiori particolari, scegliere un abito da sposa diverso dal solito o semplicemente realizzando delle bellissime partecipazioni creative.

Ad esempio potreste pensare di eliminare la classica busta in cui inserire il cartoncino, preferendone una invece realizzata in tessuto grezzo come quella che vedete in foto. Un’idea davvero originale e perfetta per un matrimonio in stile country chic.

O ancora che ne dite di queste bellissime partecipazioni, perfette per un matrimonio a tema cinema?! Se siete piuttosto preparate, potrete realizzarle al computer e vi basterà poi ritagliare i lati del cartoncino per ricreare l’effetto dei biglietti del cinema.

Queste sono solo alcune delle idee più originali per realizzare delle fantastiche partecipazioni. Spulciando sul web di certo troverete quella che farà al caso vosto.

Partecipazioni di nozze: alcuni consigli pratici

Ora che avete scelto i dettagli, vi lasciamo qualche ultimo suggerimento per non incappare in errori.

Ricordate di realizzare un numero di partecipazioni di nozze maggiore rispetto al numero degli invitati: non si sa mai!

rispetto al numero degli invitati: non si sa mai! L’indirizzo sulla busta deve essere scritto a mano.

Le partecipazioni devono essere spedite o consegnate a mano dai futuri sposi almeno due mesi prima della cerimonia.

Insomma, ora che avete tutte le informazioni indispensabili per realizzare le più belle partecipazioni di nozze fai da te non vi resta che farvi aiutare dalle amiche più care e dalla mamma e mettervi tutte a lavoro!