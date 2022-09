Bomboniere di matrimonio: la guida completa per scegliere la migliore

Le bomboniere di matrimonio sono sempre molto gradite purché si tratti di oggettini utili o in alternativa di ottimo gusto.

Se state cercando di organizzare il matrimonio da sole senza l’aiuto di un wedding planner, i consigli che troverete in questo articolo vi saranno sicuramente di grande aiuto.

Non è detto che ricordo delle nozze debba essere per forza costoso ma se non ne potete più di oggettini in argento, sveglie e cornici, forse è il caso di pensare ad una soluzione alternativa e più originale per la bomboniera del vostro matrimonio.

Le scelte riguardo alle bomboniere di matrimonio sono infinte e dipendono fondamentalmente dal budget che avete a disposizione e dallo stile che sceglierete per la cerimonia. Una cosa però è certa, insieme alla bomboniera, qualunque essa sia, non possono assolutamente mancare i confetti di matrimonio.

Avete già pensato a tutto per il vostro matrimonio, scelta dell’abito da sposa, degli addobbi per la chiesa, partecipazioni e tutto il resto non manca altro se non trovare delle bomboniere di nozze perfette per voi.

Bomboniere di matrimonio classiche: perfette per un matrimonio tradizionale

Per un matrimonio tradizionale di certo le bomboniere più azzeccate saranno quelle classiche.

Dagli oggettini in porcellana e vetro, fino ai cadeaux in argento, l’importante però è regalare agli ospiti qualcosa di utile ed originale rimanendo sullo stile classico.

Perfette per queste occasioni sono le bomboniere di matrimonio in porcellana di Capodimonte. Questi oggettini super artistici saranno degli elegantissimi soprammobili, sicuramente molto apprezzati dagli invitati.

Se invece avete pensato di regalare delle bomboniere in vetro, perfetti saranno i porta bon bon, dalle linee minimal e moderne, oppure una scatolina in vetro dentro cui metterete i confetti che poi gli ospiti potranno riutilizzare come piccolo portagioie.

Infine per quanto riguarda gli oggettini in argento, il super classico delle bomboniere di matrimonio, dovrete cercare qualcosa di davvero alternativo, moderno e sopratutto utile.

Un esempio può essere il cavatappi da vino interamente in argento se avete organizzato un matrimonio a tema vino, oppure un bellissimo portachiavi a farfalla per un matrimonio a tema farfalle.

Bomboniere fai da te: idee originali e di tendenza

Le bomboniere fai da te sono perfette per una coppia appassionata di bricolage. Sono davvero moltissime le idee per realizzare delle bomboniere di matrimonio fai da te davvero originali.

Se siete amanti della natura, cosa ne dite di creare una bomboniera regalando agli invitati dei sacchettini con semi di fiori e piante particolari che gli ospiti potranno poi piantare nel loro giardino? Un’idea davvero graziosa ed eco-friendly.

Se invece avete organizzato un matrimonio decorato in stile shabby chic, un perfetto cadeaux fai da te potrebbe essere del sapone o delle candele in cera di soia diy a cui applicare un’etichetta personalizzata con la data del matrimonio e i nomi degli sposi.

O ancora, se disponete di una buona manualità, creare con le vostre mani delle bomboniere in pasta di sale potrebbe essere un’idea davvero carina.

Bomboniere solidali: perfette per sostenere le associazioni di beneficienza

Un’idea davvero interessante che sta prendendo sempre più piede è quella di ricorrere a delle bomboniere di matrimonio solidali.

Sono davvero molte le associazioni benefiche no profit a cui fare riferimento quando si sceglie di regalare una bomboniera solidale. Dalle associazioni per la tutela degli animali, a quell a della ricerca ospedaliera, dalle associazioni che si occupano dei bambini sino a quelle che si prendono cura delle donne maltrattate.

Di certo si tratta di un gesto nobile, che aiuterà tante persone e che farà sicuramente piacere anche ai vostri invitati, contenti di contribuire ad un importante progetto invece che ricevere il solito oggettino ricordo.

Bomboniere gastronomiche di matrimonio: un’idea golosa per ricordare le nozze

Per i golosoni saranno invece molto indicate le bomboniere gastronomiche: marmellate, vini, oli e conserve.

Un dono certamente molto gradito a tutti gli ospiti. Ad esempio le marmellate fatte in casa da voi o dalla vostra mamma e confezionate con cura con un bel vasetto e fiocchi colorati.

Se deciderete di regalare delle bomboniere gastronomiche, non rinunciate alla qualità dei prodotti. Scegliete prodotti a km 0 e tipici della vostra zona.

Ad esempio, per un matrimonio in Costiera Amalfitana, ovviamente il limoncello non potrà mancare, e perché non farlo diventare la vostra bomboniera?!

Se nella vostra zona si produce del buon vino, una bomboniera perfetta potrebbe essere una piccola bottiglia del vino locale. Lo stesso discorso vale per l’olio.

Infine le conserve sono sempre molto apprezzate da tutti, dai sottaceti ai sottoli, passando per le marmellate artigianali fino ad arrivare al miele.

Se sceglierete una bomboniera di questa tipologia avrete una vasta scelta di prodotti su cui poter contare.