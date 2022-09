Come organizzare un matrimonio perfetto: tanti consigli utili per un giorno speciale

Avete ricevuto la fatidica proposta ed il giorno tanto atteso si avvicina, ma non avete idea di come organizzare un matrimonio? Non preoccupatevi, ecco qualche consiglio studiato secondo le tendenze matrimonio per il 2022.

Certo, il lavoro sarebbe meno impegnativo ricorrendo ad un Wedding Planner, ma la bellezza e la soddisfazione di riuscire ad organizzare il proprio matrimonio con le proprie forze, non ha paragoni.

Quando una ragazza pensa al giorno più importante della sua vita non può fare a meno di immaginare un abito da sposa principesco, un pranzo di matrimonio assolutamente esclusivo e dettagli unici che renderanno le proprie nozze indimenticabili.

Vediamo dunque tutti gli aspetti da considerare per organizzarein maniera impeccabile il vostro matrimonio dei sogni!

La scelta della cerimonia: matrimonio civile o religioso?

Innanzitutto la scelta della cerimonia parte dal tipo di rito che si preferisce eseguire.

Se deciderete per un matrimonio in Comune con rito civile, ovvero quello celebrato da un ufficiale di Stato, dovrete scegliere se svolgere la cerimonia direttamente in Comune oppure in una location differente, tra i luoghi stabiliti come casa comunale, entro i confini del comune dove deciderete di sposarvi.

Per questo tipo di rito è necessario effettuare anticipatamente richiesta per le pubblicazioni di matrimonio nel comune in cui risiede uno degli sposi.

Se invece il vostro sogno è quello di sposarvi in chiesa, il rito religioso prevede innanzitutto la scelta della parrocchia dove si svolgerà il matrimonio e subito dopo la frequenza ad un corso prematrimoniale.

Come organizzare un matrimonio a tema: alcune idee da valutare

Se la vostra intenzione è quella di organizzare un matrimonio a tema innanzitutto ovviamente quello che dovrete fare è stabilire l’argomento sul quale basare l’intera cerimonia.

Quello che sceglierete dovrà essere il filo conduttore tra gli addobbi, le decorazioni, gli abiti, i fiori e perchè no, anche le portate del ricevimento.

Sono tanti i temi tra cui scegliere, potrebbe rappresentare una vostra passione, come il tema del viaggio o il tema del vino. Oppure potreste scegliere di organizzare un matrimonio a tema Hawaii nel caso vi sposiate in estate, o ancora a tema vintage se amate lo stile dei tempi passati.

Insomma questa scelta dovrà rispecchiare assolutamente le vostre personalità e rappresentarvi alla perfezione.

Scegliere la data del matrimonio: il vostro giorno speciale

La scelta del fatidico giorno è molto importante per l’organizzazione del matrimonio in quanto, in base alla data infatti potrete valutare i vari aspetti come la location, l’abito e il menù.

Se deciderete di sposarvi in autunno, in inverno, primavera o estate questo dipenderà da voi, ma in base al periodo scelto, dovrete stabilire tutti gli aspetti legati alla stagionalità.

Per quanto riguarda la scelta del giorno, è sempre consigliabile evitare le festività in modo da garantire la presenza degli ospiti al matrimonio.

Molte coppie decidono per una data in mezzo alla settimana per garantirsi la disponibilità di location comune o chiesa, ma se preferite festeggiare durante il weekend, vi consigliamo di muovervi con largo anticipo per prenotare il tutto.

Se poi la data che prenderete in considerazione è legata ad un avvenimento speciale con vostro marito come, il primo incontro, il primo bacio o il giorno della proposta, ancora meglio.

La location perfetta per i festeggiamenti

Foto di Shutterstock | Alexander Shunevich

La location è importantissima per organizzare un matrimonio ad hoc. Sono tante le soluzioni tra cui potrete scegliere sia all’aperto che non.

In base al tipo di matrimonio che sognate, potreste prendere in considerazione una villa, una tenuta, un agriturismo oppure un giardino, una spiaggia che vi piace molto.

Il margine di scelta di allarga se avete deciso di procedere con un matrimonio civile in quanto la location potrebbe essere la stessa sia per il rito che per il ricevimento.

Insomma la scelta è davvero vasta e dovrà essere ponderata in base alle vostre esigenze. Vediamo alcuni esempi.

Matrimonio in campagna

Se desiderate un matrimonio immerso alla natura, optare per una location di campagna è di sicuro una scelta azzeccata.

Potreste cercare degli agriturismi o cascine affascinanti nella vostra zona in cui celebrare il matrimonio.

Matrimonio in giardino

Il matrimonio in un bel giardino può essere una bellissima soluzione sopratutto se avete fissato la data in primavera o estate.

Immaginate di allestire i tavoli per il ricevimento con l’erba sotto i piedi ed il sole che vi illumina. Sembra proprio la scena di un film americano.

Matrimonio in spiaggia

Perfetto se siete amanti della spiaggia, scegliere una location in riva al mare magari anche con i piedi nella sabbia.

Potreste celebrare proprio vicino all’acqua il rito contornati dalle onde e l’odore di salsedine e poi spostarvi in un ristorante sul mare lì vicino.

Matrimonio in monumenti storici

Di recente è stato dato il via libera per la celebrazione di matrimoni civili all’interno di monumenti storici.

È un’idea interessante farsi sposare su uno sfondo così artisticamente e culturalmente suggestivo.

Matrimonio in una chiesa sconsacrata

Sono molto di tendenza i matrimoni nelle chiese sconsacrate. Una location dal sapore elegante ed estremamente originale.

Se optate per una location come questa, dovrete capire se la utilizzerete sia per il rito che per il ricevimento ed in base a questo avrete bisogno di più o meno spazio per gli allestimenti.

Look della sposa: i must have

Foto di Shutterstock | Versta

Tra gli aspetti più importanti da tenere in considerazione di certo c’è il look della sposa, che dovrà lasciare a bocca aperta tutti i presenti, marito compreso quando farà il suo grande ingresso.

Vediamo perciò come rendere la sposa perfetta per il giorno più bello della sua vita!

Come scegliere l’abito da sposa che vi valorizzi al meglio

Il primo step emozionante per ogni futura sposa, c’è la scelta dell’abito. A parte il gusto personale, ci sono alcuni fattori da considerare per scegliere l’abito da sposa perfetto.

Tra questi ovviamente c’è la fisicità della sposa in quanto il vestito da sposa deve essere perfettamente adattato alle forme del corpo per valorizzarlo al meglio.

I nostri consigli sulla scelta dell’abito da sposa sono di selezionare un abito che valorizzi i punti forti del vostro fisico e mascheri quelli deboli creando un’equilibrio nella complessità dell’abito indossato.

Anche il periodo dell’anno in cui vi sposerete influirà sulla scelta dell’abito in quanto con temperature più miti potrete osare di più con scollature e leggerezza, al contrario invece con climi più rigidi.

Le acconciature da sposa: capelli sciolti o raccolti

Una volta scelto l’abito si passa alla decisione sull’acconciatura da sposa da scegliere. I trend suggeriscono moltissime idee interessanti sia per acconciature raccolte che mantenendo i capelli sciolti.

Se pensate di creare un’acconciatura raccolta, potreste scegliere un raccolto basso con trecce impreziosito da fiori che richiamano i bouquet, oppure dei raccolti ondulati fissati con preziose spille da sposa o ancora raccogliere i capelli con un effetto torchon.

Insomma parliamo di acconciature meravigliosamente romantiche.

Se invece la vostra idea è quella di mantenere i capelli sciolti, potreste optare per una capigliatura Boho chic ondulata con l’aggiunta di una coroncina di fiori e perle, oppure per delle morbide onde fissate su un lato con una treccia.

La manicure: come scegliere quella giusta

La manicure deve essere delicata ed elegante, preferibilmente con colori naturali come il rosa nude o il bianco lattiginoso, per non spostare l’attenzione dall’abito e gli accessori.

Perfette per le unghie della sposa un french delicato e naturale un milk bath nail o uno smalto color cipria. Qualche nail art è concessa ma deve essere quasi impercettibile.

Molto richiesta dalle spose al fine di avere delle mani impeccabili per un giorno così importante è la ricostruzione in gel o acrilico, così da avere unghie lunghe (non eccessivamente) ed ordinate.

Gioielli e accessori per la sposa: come impreziosire l’abito

Affinché il look da sposa risulti ineguagliabile, non possono mancare di certo i gioielli. Sia che si tratti di orecchini, bracciali, collane o gioielli per i capelli, l’importante è non esagerare.

Pochi punti luce basteranno per valorizzare al meglio l’abito e la sposa stessa.

Un collier delicato e raffinato di diamanti o delle perle può essere la scelta più azzeccata da abbinare ad un paio di orecchini in pandant in modo da contornare il viso della sposa rendendolo più luminoso.

Velo da sposa: come scegliere quello giusto

Il velo è uno dei simboli del matrimonio e per scegliere quello più adatto a voi, dovrete cercare qualcosa che si abbini e si fonda perfettamente con l’abito che indosserete.

Abbinate il velo seguendo lo stile dell’abito scelto, mantenendo la stessa tonalità di colore e potrete scegliere se indossarne uno con un solo velo o a più strati.

Mentre per quanto riguarda la lunghezza, è importante valutare l’altezza della sposa.

Se siete alte qualsiasi lunghezza del velo da sposa andrà bene, sia lungo al gomito che il ballet che tocca il pavimento. Al contrario se non siete molto alte il nostro consiglio è di optare per un velo più corto che non tagli però la vostra figura.

Partecipazioni e inviti per il matrimonio: quali scegliere

Foto di Shutterstock | Pavlo Melnyk

Per prima cosa, gli invitati al matrimonio: è matematicamente chiaro che, più persone parteciperanno, più spenderete.

Se volete che il vostro evento risulti curato e qualitativamente eccellente, vi consigliamo di cercare di ridurre il numero degli invitati e inviare al massimo 100 partecipazioni.

Le partecipazioni e gli inviti al matrimonio sono il biglietto da visita del vostro evento e rispecchieranno lo stile che avete scelto.

Le partecipazioni si inviano per invitare qualcuno ad assistere solo alla cerimonia invece gli inviti sono per il ricevimento. Se volete invitare qualcuno sia alla cerimonia che al ricevimento invierete entrambi.

Da tradizione per un matrimonio classico si opta per un cartoncino doppio o semplice con colori pastello chiari e caratteri in corsivo calligrafico.

Se invece volete essere un più originali potreste scegliere di aggiungere un’immagine, una decorazione, una foto dei futuri sposi o un disegno.

Decorazioni per il matrimonio: le idee più glam

Non potevano mancare i nostri suggerimenti in fatto di decorazioni di tendenza per il matrimonio, per rendere tutto l’insieme davvero impeccabile e magico.

Optate per una mis-en-place dei tavoli del ricevimento che sia raffinata ed elegante ricorrendo magari al rose gold come colore per i dettagli.

Anche le luci sono importantissime per creare un’atmosfera romantica da matrimonio.

Se avete scelto una location romantica come una villa d’epoca o un castello, le luci dovranno essere il punto forte, tante, piccole e luminose seppur soffuse. Ricorrere a molte candele potrebbe essere davvero d’effetto.

Bomboniere, come sceglierle?

Anche le bomboniere sono un dettaglio da non trascurare. Se volete risparmiare vi consiglio di evitare il classico oggettino in argento ma di concentrarvi sui confetti, che devono essere sempre di ottima qualità, e sulla confezione.

Ultimamente sono sempre più gettonate le bomboniere handmade, o con prodotti tipici della regione (come del miele, dell’olio di oliva ecc.) in cui si festeggia il matrimonio, originali e davvero adorabili.

Sono davvero tantissime le idee originali per le bomboniere del matrimonio, non dovrete far altro che scegliere la vostra preferita.

Fiori per il matrimonio

Foto di Shutterstock | Daria Lukoiko

Importantissime sono gli addobbi floreali per il matrimonio per decorare la chiesa o il comune, la location del ricevimento e ovviamente non bisogna dimenticarsi del bouquet della sposa.

Preferite sempre fiori di stagione, che possono costare meno, invece di varietà esotiche e difficili da trovare.

Il bouquet della sposa: come comporlo

45

Il bouquet della sposa rientra tra gli accessori must have per valorizzare al meglio l’abito. Infatti la sua composizione deve essere studiata seguendo lo stile del look della sposa.

Anche per la scelta del bouquet, l’altezza della sposa gioca un ruolo fondamentale. Il bouquet a cascata ad esempio è consigliato per una sposa mediamente alta, per una minuta invece sarà perfetto un bouquet più piccolo e compatto.

Per i fiori da scegliere ricordate di preferire sempre fiori di stagione e magari scegliere quelli più resistenti in modo che il bouquet non appassisca in poche ore.

Decorazioni con fiori: per la chiesa e la location

Per la scelta delle decorazioni floreali del matrimonio dovrete sicuramente prendere in considerazione i vostri gusti personali. A questo aspetto bisogna affiancare il colore predominante che avete scelto per il vostro matrimonio e sopratutto lo stile.

Se il vostro obiettivo è un matrimonio glamour e avete intenzione di stupire gli ospiti, potrete optare per fiori più particolari e ricercati osando anche con dei colori più vivi come i fiori di Sterlizia, ed un ricco foliage di palma, monstera e altre piante esotiche.

Quando scegliere le decorazioni per la Chiesa ricordatevi di non esagerare con gli addobbi, per ottenere un effetto delicato ed elegante. Potreste anche scegliere di addobbare soltanto la zona dell’altare con dei grandi e bellissimo fiori di Peonia, rose, ortenzie e così via.

Se non sapete quali fiori scegliere per il matrimonio, affidatevi alle sapienti mani del vostro fiorista di fiducia, sicuramente saprà indirizzarvi al meglio.

Infine per la location oltre che nella sala del ricevimento ricordate di commissionare anche dei delicati centrotavola floreali.

Ricevimento di nozze: i consigli utili

Per organizzare un matrimonio perfetto di certo non bisogna tralasciare il ricevimento. Per un ricevimento di nozze ci sono degli accorgimenti da seguire tra cui la scelta del cibo che è di vitale importanza.

Dopo aver pensato agli addobbi per la location, dovrete pensare alle proposte alimentari da offrire ai vostri invitati.

I menù solitamente di pesce o carne, vengono stabiliti in anticipo dagli sposi a seguito di una degustazione fatta anticipatamente alla prenotazione della location.

Tenete presente che ci potrebbero essere dei problemi di intolleranze e allergie o che siano presenti invitati vegetariani o vegani e perciò è bene informarsi per tempo e cercare delle alternative per il pasto di questi ospiti.

Da tradizione le portate a sedere, sono solitamente 5: tre primi, tra cui un risotto, e due secondi, il tutto anticipato da un buffet di antipasti e per chiudere un buffet di dolci ed infine la torta nuziale.

Ovviamente se non amate l’organizzazione troppo tradizionale potreste scegliere di variare le portate, diminuendole o aumentandole.

È bene sapere che se sceglierete di sposarvi in un periodo particolarmente caldo è consigliabile optare per un ricevimento di sera.

Noleggiare l’auto: come scegliere quella perfetta

Foto di Shutterstock | Africa Studio

L’entrata di scena e la fuga d’amore necessitano di un’auto appropriata. Il mezzo scelto potrebbe rispecchiare il tema del matrimonio come nel caso di un matrimonio vintage con un’auto d’epoca.

La scelta varia in base al gusto personale ma solitamente le più gettonate sono le auto d’epoca appunto, come un bellissimo VolksWagen Van, auto sportive come Porche, Lamborghi e così via, oppure limousine.

C’è addirittura chi, invece di noleggiare automobili decide di fare l’ingresso in scena a cavallo di una motocicletta.

Viaggio di nozze: la meta per la luna di miele

Ed ora sbizzarritevi con la fantasia perché la luna di miele rimarrà per sempre nella vostra memoria.

Proprio per questo motivo vi consiglio di scegliere una di quelle mete che avete da sempre sognato di raggiungere.

Tra le mete più gettonate e romantiche per i viaggi di nozze troviamo senz’altro gli Stati Uniti, con le città più famose da visitare a tappe, le isole dei Caraibi come Giamaica o Santo Domingo, la meravigliosa Polinesia oppure Thailandia o il Giappone.

Sarà un’occasione perfetta per una vacanza indimenticabile tra neosposini.

Quanto costa un matrimonio?

Il costo di un matrimonio sfiora cifre non proprio contenute, anche se questo è variabile in base alla tipologia di nozze che gli sposi intendono organizzare.

Di media, per un matrimonio completo di circa 100 invitati la cifra si aggira intorno ai 20 mila euro alla quale poi verranno aggiunti ulteriori spese come quelle per bomboniere, rinfresco, make up e acconciature. In totale si potrebbe arrivare ad una spesa che oscilla dai 25 ai 30 mila euro.