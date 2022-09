Addobbi matrimonio per la chiesa: tante idee per il tuo giorno speciale

Gli addobbi per la chiesa sono importantissimi per un matrimonio chic e raffinato. Si tratta di un aspetto davvero importante per organizzare un matrimonio perfetto. Ovviamente la prima cosa da decidere, saranno gli addobbi floreali, e gli elementi decorativi che desiderate per arredare la chiesa.

I fiori infatti attireranno lo sguardo e l’attenzione dei vostri ospiti: se per il ricevimento potete puntare sul colore e su mix originali e inediti, per la chiesa vi consigliamo di stare sul bianco e di scegliere colori neutri.

Oltre ai fiori ci potranno anche essere dei piccoli dettagli di stile che renderanno unico il vostro grande giorno.

Per quanto riguarda i costi degli addobbi per la chiesa, la cifra media si aggira intorno ai 2.500 euro, che potrebbe variare in base alla tipologia di decorazioni che sceglierete.

Ma ora vediamo insieme come organizzare un matrimonio perfetto e degli addobbi di matrimonio per la chiesa davvero impeccabili!



Gli addobbi floreali per la chiesa: la componente essenziale il giorno delle nozze

Foto di Shutterstock | TKalinowski

Per un risultato impeccabile le decorazioni floreali per addobbare la chiesa dovranno rispettare alcuni criteri base.

Innanzitutto bisognerà rispettare l’architettura della chiesa stessa, valutando le dimensioni e lo stile del luogo scelto.

Per ambienti piuttosto raccolti consigliamo di non esagerare con addobbi troppo imponenti, al contrario, una chiesa ampia richiederà addobbi più imponenti a riempire gli spazi.

In più, per ottenere un risultato davvero soddisfacente, dovrete valutare lo stile del matrimonio che avete scelto e riproporlo anche in chiesa adeguando gli addobbi al luogo ma mantenendo sempre il fil rouge tra la cerimonia ed il ricevimento di nozze.

Ricordate sempre, anche di valutare la scelta dei fiori in base al loro significato.

Come scegliere il tipo di addobbi di matrimonio per la chiesa

Foto di Shutterstock | Anna Ewa Bieniek

Ovviamente come abbiamo appena accennato, per degli addobbi che si rispettino, è necessario porre l’attenzione sullo stile del matrimonio che avete deciso di seguire, ecco perciò alcuni suggerimenti sugli stili più gettonati.

Matrimonio elegante: gli addobbi che non possono assolutamente mancare in chiesa

Per un matrimonio elegante è indispensabile non esagerare con le decorazioni. Gli addobbi di matrimonio per la chiesa dovranno essere perfettamente studiati e mai ridondanti.

Scegliete delle piccole composizioni con uno o due fiori di dimensioni più grandi e altri più piccoli per decorare le panche lungo la navata, fissate con dei nastrini del colore che ricorre nel vostro matrimonio.

L’altare e il banco degli sposi dovranno essere raffinati. Fiori bianchi con qualche tocco di colori tenui pastello e magari qualche candela per un’ atmosfera romantica.

Matrimonio particolare: gli addobbi per una cerimonia a tema

Se avete intenzione di organizzare un matrimonio a tema, sarà proprio questo a guidarvi nella scelta degli addobbi di matrimonio per la chiesa.

Per un matrimonio a tema farfalle ad esempio, potreste inserire negli addobbi floreali, alcune farfalle decorative elegantemente poggiate sui petali.

In un matrimonio a tema fiaba invece potreste osare con i colori dei fiori, dei drappeggi e dei nastri in tulle, sempre restando piuttosto sobrii mi raccomando.

Matrimonio in stile shabby chic: quali decorazioni scegliere

Tra gli stili più gettonati in fatto di nozze, quello shabby chic rientra sicuramente in top ten.

In questo caso gli addobbi di nozze fai da te potrebbero essere un’idea simpatica. Ma se non volete rischiare, allora optate per delle decorazioni studiate insieme ai vostri fioristi di fiducia.

Tra le decorazioni di matrimonio shabby chic, scegliete tonalità tenui, composizioni floreali arricchite di fiori di campo e rami di lavanda.

Aggiungete lungo la navata, all’esterno e vicino all’altare delle lanterne vintage per creare atmosfera ed infine per i drappeggi e eventuali decorazioni in tessuto, preferite materiali naturali e di recupero.

Come posizionare gli addobbi di matrimonio in chiesa

Foto di Shutterstock | KOKHAN YARYNA

Solitamente per la chiesa si sceglie di posizionare due addobbi esterni ai lati della porta di ingresso che accompagneranno la sposa verso l’altare prima, e poi i due coniugi verso la loro vita insieme.

La navata poi dovrà essere addobbata con dei fiori posizionati sui banchi, sull’altare e vicino agli sposi. Il consiglio è quello di evitare sempre qualsiasi tipo di esagerazione, perché una chiesa è un luogo sacro.

Benissimo anche le candele, soprattutto se la luce manca, che daranno un tocco in più di romanticismo alla vostra cerimonia.

Potrete anche rivestire i banchi degli invitati con dei drappi in seta, molto eleganti, o in bellissimi tessuti naturali come ad esempio il lino o il cotone: in questo caso andranno fermati all’estremità del banco con un nodo in cui potrete inserire un fiore grande e raffinato.

I dettagli per la chiesa: come accogliere gli sposi all’uscita

Foto di Shutterstock | Veles Studio

In un matrimonio che si rispetti non può certo mancare il lancio del riso. Anche in questo caso il riso andrà sistemato in piccoli sacchettini o in stilose rice box che riprendano anche il tema delle vostre nozze: se è un colore, non dimenticate un piccolo fiocchetto della stessa tonalità sul cestino che contiene il riso.

Tra le tendenze per il matrimonio, arriva il riso da lanciare agli sposi mescolato a petali di fiori essiccati. Di grande effetto!