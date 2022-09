Ricevimento di nozze: cosa fare e cosa non fare

Per il giorno delle nozze meglio avere tutto sotto controllo ed evitare le brutte figure, strani intoppi o piccoli contrattempi che possono rovinare un occasione così importante. Gli addobbi floreali per il matrimonio, sono fondamentali, e donano quel tocco di romanticismo necessario. Ecco alcuni consigli utili da seguire, per essere sicuri che la giornata si svolga nel migliore dei modi.



Se vi sposate in autunno o in inverno, l’ideale è una location con un caminetto che renderà il banchetto di nozze più suggestivo. Se, invece, vi sposate nella stagione calda, potete scegliere di organizzare il ricevimento all’aperto, magari anche al bordo di una piscina, allestendo comunque dei gazebo con sedie, poltroncine e divanetti.



Se volete un matrimonio di classe, scegliere come location un castello o borgo medievale dove si organizzano anche ricevimenti di nozze.

L’atmosfera fiabesca renderà tutto molto suggestivo e vi sembrerà di essere stati catapultati in un’altra epoca.