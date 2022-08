Sposarsi in autunno: consigli utili

I matrimoni in autunno sono qualcosa di molto speciale perché sono magici. Scopriamo come organizzare un matrimonio perfetto, anche in autunno.

L’estate ci sta dicendo addio, la natura a breve cambierà forma e colore e le giornate inizieranno ad accorciarsi. L’autunno sta per fare capolino, ed è sfaccettato e colorato.

Sposarsi in autunno può essere un’esperienza straordinaria.

La magia di un matrimonio organizzato in autunno: ecco i primi 3 consigli da seguire

Se stai pianificando il giorno del tuo matrimonio in autunno, puoi usare i giorni festivi come il primo di novembre. In questo modo tutti coloro che inviterai al matrimonio, avranno la possibilità di essere presenti, senza dover chiedere un permesso a lavoro.

Visto che le temperature in autunno potrebbero già essere freddine, il secondo consiglio è organizzare il matrimonio già all’interno.

All’aperto potresti decidere di organizzare solo un aperitivo a mezzogiorno con l’aria più mite e ci sarà abbastanza sole per fare delle splendide foto.

Il terzo consiglio è utilizzare tutti i bellissimi colori ed elementi naturali dell’autunno, per decorare la sala ricevimenti.

Il fogliame colorato, le zucche, le mele e gli elementi in legno possono essere utilizzati meravigliosamente e rendere la decorazione romantica e colorata. Rame, oro, rosso, giallo, arancio, rosso, sono tutti coloro che potrai utilizzare nelle decorazioni.

Gli altri tre consigli da seguire per un matrimonio perfetto in autunno

Il quarto consiglio è riuscire ad ottenere un meraviglioso quanto unico bouquet. L’autunno è la stagione delle foglie, delle bacche, dei cardi blu, dei ramoscelli.

Al tuo bouquet potrai aggiungere anche la corteccia e le pigne. Questi oggetti offriranno al bouquet un’apparenza tutta autunnale.

Inoltre potrai aggiungere dei fiori che fioriscono in autunno: ciclamini, viole del pensiero, zinnie, ortensie, dalie.

Il quinto consiglio è approfittare dei magnifici colori autunnali dei parchi per fare delle straordinarie foto per il tuo album matrimoniale.

Il sesto consiglio, soprattutto per la sposa, è pensare acquistare e indossare un cappotto elegante per far fronte a delle temperature più fredde.

Un cappotto bello, elegante e non molto pesante da abbinare all’abito da sposa, sarà perfetto sia per tenerti al caldo che per fare foto perfette anche all’aperto.