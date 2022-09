Tendenze matrimonio 2022: i must per un evento davvero glamour

Ecco un assaggio delle nuove tendenze matrimonio per il 2022, che esalta uno stile sobrio ed eco-friendly con moltissimi richiami alla natura e alla sua bellezza.

I toni chiari pastello e i materiali sostenibili sono il must di questo anno, una rivisitazione dello stile classico arricchito di elementi naturalistici grezzi e d’effetto. Il tutto in location all’ultimo grido e alternative.

Perché il vostro giorno speciale sia perfetto dovete assolutamente conoscere le tendenze matrimonio 2022 per ciò che riguarda gli abiti, il make up, location intrattenimento e le decorazioni. Diamo subito una sbirciatina!

Gli abiti da sposa di tendenza: dallo stile più classico ad uno più comfy

Foto di Shutterstock | Ruvinska Tetiana

Gli abiti da sposa per il 2022 prevede un ritorno, seppur rivisitato allo stile classico.

Si parla di maniche a sbuffo e a palloncino con abiti da sposa che richiamano i fantastici ed elegantissimi anni ’20.

Via libera perciò ad abiti arricchiti (ma non troppo) da perline, cristalli o paillettes ma anche da piume per uno stile più boho chic.

Oltre ai classici abiti da sposa lunghi, quest’anno

Il make up da sposa: le tendenze matrimonio 2022 in perfetta armocromia

Foto di Shutterstock | Africa Studio

Tra le tendenze matrimonio 2022, il make up della sposa diventa più nude e naturale ma comunque molto raffinato.

Basta al trucco troppo pesante e via libera ai toni chiari e delicati per il trucco occhi e make up labbra. Optate perciò per un trucco semi nude per il vostro giorno speciale.

L’armocromia detta legge tra le tendenze make up da matrimonio 2022, per ottenere un risultato davvero impeccabile in grado di valorizzare al meglio la sposa e farla apparire in tuto il suo splendore naturale. Scegliere un trucco che si abbini bene con il colore degli occhi.

Le location più gettonate per i matrimoni del 2022

Foto di Shutterstock | Sanjas Visuals

Basta spostarsi per ore in auto per raggiungere la location del matrimonio. Tra le nuove tendenze del 2022 per il matrimonio, si rimane in città o comunque a ridosso di centri abitati, con strutture unconventional come foyer di teatri, serre adibite per il ricevimento, giardini al chiuso, insomma tutti quegli ambienti urban alternativi che possono essere allestite ad hoc per la cerimonia.

Ovviamente anche le location immerse nella natura sono perfette per un matrimonio nel 2022. Basti pensare ad antiche cascine di campagna allestite in stile country chic o bohemien, un matrimonio in una cantina immersa tra i vigneti, boschi e giardini botanici.

Decorazioni floreali: il trend eco-friendly

Foto di Shutterstock | Bordovska Iryna

Quest’anno, la tendenza 2022 per le composizioni floreali per i matrimoni muovono lo sguardo verso decorazioni eco-friendly.

Si tratta di allestimenti assolutamente chic dal sapore un pò disordinato, seppur si tratti di composizioni studiate.

Un ritorno alla natura insomma per questo 2022 in cui i colori predominanti dei fiori sono quelli dalle tonalità neutre e i colori pastello accostati al fiori dai colori più sgargianti per rendere gli addobbi ancora più glamour.

Ovviamente non mancheranno le rose, le peonie e tutti i classici fiori da matrimonio, ma verranno inseriti in composizioni più sostenibili e il risultato è assolutamente raffinato ed elegante.

Intrattenimento per il ricevimento di matrimonio: quali sono le novità

Foto di Shutterstock | Anton Brehov

Per una festa di matrimonio che si rispetti, quest’anno l’attenzione è rivolta all’intrattenimento per gli ospiti. Dovranno divertirsi e scatenarsi, questo renderà il ricevimento indimenticabile sia per loro che per gli sposi.

La musica è molto importante durante tutto il ricevimento ma oltre al solito DJ, sempre più di moda è l’ingaggiare una band swing, rock’n’roll o che suoni musica che piaccia agli sposi, che possa creare una situazione più scompigliata e meno impettita.

Insieme alla musica, l’intrattenimento con ballerini vestiti a tema che insegnano alcuni passi agli invitati. Oppure ancora mangia fuoco e artisti di strada pronti ad allietare la serata.

Anche pittori e disegnatori sono sempre più gettonati per creare un momento artistico e coinvolgere tutti gli ospiti.