Proprio come noi esseri umani, anche i fiori desiderano comunicare qualcosa tramite il loro linguaggio. Conoscere il significato dei fiori è importante, specialmente se volete regalare un bel mazzo ad una persona per voi speciale. Molti di questi concetti, in realtà, prendono vita da antiche leggende, se non addirittura grazie a poeti e scrittori famosi. Un fiore, infatti, può esprimere sentimenti ed emozioni.

Il linguaggio dei fiori in base al loro colore

Che sia alla propria mamma, alla propria amica o ad una persona amata, ogni fiore vuole comunicare qualcosa di importante e può esprimere i sentimenti di chi lo regala. Soffermiamoci sui colori: se avete intenzione di regalare un fiore di cui, però, non sapete nemmeno il nome, sarebbe opportuno valutare la sua tonalità. In base al suo colore si possono comunicare tanti aspetti. Il rosso comunica amore e passione; il bianco la purezza e l’innocenza; il giallo viene spesso associato alla gelosia e al tradimento; il rosa rappresenta un amore puro; il viola è generosità, umiltà e timidezza; il lilla, infine, è quel colore che richiama l’amicizia e l’amore sincero!

Significato delle rose: ad ogni fiore il suo colore

Uno dei fiori più gettonato e amato da sempre è senza ombra di dubbio la rosa. Il significato delle rose, in realtà, racchiude diversi pensieri, poiché cambia in base alla sua tonalità. La rosa rossa rappresenta l’amore, quella gialla la gelosia e quella bianca la purezza. Per non parlare del suo aspetto: non tutti lo sanno ma la sua forma, data dai petali che si sovrappongono fino al centro, simboleggiano il segreto.

Purezza e ammirazione: il significato dei fiori di loto

Se volete esprimere ammirazione nei confronti di qualcuno, il fiore di loto fa al caso vostro. Conosciuto sin dall’antichità, secondo la tradizione orientale questo tipo di fiore rappresenta la purezza e la perfezione della vita stessa, considerato addirittura sacro dagli dèi. Nell’antica Grecia, invece, era simbolo di bellezza.

Esprimere amore con i tulipani

Originari della Turchia, i tulipani sono simbolo di un amore sincero e intenso. Infatti, rappresentano lo stesso significato delle rose rosse. Da regalare alla persona amata per dimostrarle il vostro amore!

Elegante e raffinata: il significato dell’orchidea

Fiori eleganti e dalla forma particolare, possono essere addirittura difficili da coltivare: il significato delle orchidee risale a tantissimi anni fa, e secondo gli antichi greci esprimeva ammirazione nei confronti di una persona raffinata. Infatti, venivano spesso regalate alla sposa elegante ammaliata dal lusso. Se avete al vostro fianco una persona amante dell’arte e della cultura, l’orchidea è il fiore giusto per lei!

Significato dei fiori: il girasole richiama l’allegria

Tutte le persone allegre meritano di ricevere un girasole: l’allegria è proprio il significato dei girasoli, considerati addirittura sacri da alcune tribù Pellerossa. Rappresenta specialmente l’estate e, difatti, viene privilegiato durante i matrimoni estivi.