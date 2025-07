Organizza le vacanze al mare economiche, segnati queste mete dove andare per goderti le ferie low cost

Se state organizzando le ferie last minute ma non volete spendere troppo ecco dove andare per godersi delle vacanze al mare economiche.

Se il budget a disposizione è poco si possono comunque fare le vacanze al mare economiche scegliendo tra le tante mete low cost raggiungibili in breve tempo sia in Italia che in Europa ma anche all’estero, di seguito vi diamo alcune idee così potrete decidere quando partire e dove andare.

Dove andare al mare bello e spendere poco?

Un’estate al mare è il sogno di tante che, logorate dalla vita cittadina e dal lavoro stressante, non vedono l’ora di andarsene in spiaggia a rilassarsi sotto al sole e a divertirsi durante le notti pazze della movida balneare.

Purtroppo, complice l’inflazione galoppante che fa lievitare i prezzi mentre gli stipendi restano congelati e immobili, i prezzi sono saliti un po’ dappertutto ed è sempre più difficile pianificare le ferie rientrando nel budget previsto.

Tuttavia c’è la soluzione per concedersi comunque una vacanza al mare senza spendere troppo. Ed è andare lì dove costa di meno andare al mare, sia per quanto riguarda gli affitti o il soggiorno in albergo o b&b, sia l’affitto dell’attrezzatura. Noi suggeriamo comunque di frequentare le spiagge libere portandosi dietro ombrellone e telo mare, il risparmio così è assicurato.

Quali sono le mete italiane per le vacanze estive economiche al mare?

Inutile dire che bisogna andare in zone meno battute sia dal turismo di massa che da quello d’élite. In Italia ci sono quasi ottomila chilometri di costa, e oltre alle spiagge più gettonate ci sono luoghi inesplorati e spiagge bellissime che nessuno conosce solo perché non sono riportate sugli articoli di noti blogger di viaggio, eppure meritano una visita, se non altro per fare una vacanza all’insegna dell’avventura e vivere nuove esperienze.

Volete degli esempi di dove andare in Italia per le vacanze estive? In Basilicata, a Maratea. Poi scendendo, in Calabria, un po’ dappertutto il mare è splendido, sul Mar Tirreno si può andare a Parghelia sulla Costa degli Dei non lontano da Tropea, mentre sullo Ionio a Roccella Jonica che anche quest’anno è stata insignita sia della bandiera blu che della bandiera verde.

Poi ci sono bei posti anche nelle Marche, sulla Riviera del Conero, e in Abruzzo sia nella zona nord del Teramano che in quella sud sulla Costa dei Trabocchi. E non dimenticate che ci sono anche delle spiagge da sogno nel Lazio tra cui ci sono luoghi dove andare al mare in Italia spendendo poco.

Quali sono le mete economiche per una vacanza al mare all’estero?

All’estero invece, tra le spiagge più belle in Europa potete andare in Croazia o in Portogallo, ci sono zone dove il mare è splendido i prezzi sono accessibili.