Psoriasi in estate, come gestirla: al mare, quanto e come?

L’estate può rappresentare un periodo di sollievo per molte persone che convivono con la psoriasi, ma l’esposizione al sole e le giornate al mare richiedono attenzione e alcune precauzioni per evitare effetti indesiderati. Con l’arrivo della bella stagione, chi soffre di psoriasi spesso nota un miglioramento delle manifestazioni cutanee. Il merito è in gran parte dell’esposizione alla luce solare, che può contribuire a ridurre l’infiammazione e a migliorare l’aspetto delle placche. Tuttavia, gli specialisti ricordano che sole e mare possono essere alleati della pelle solo se utilizzati nel modo corretto, evitando eccessi e comportamenti che potrebbero aggravare il problema. La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa milioni di persone e che si manifesta con arrossamenti, desquamazione e ispessimento …

L’estate può rappresentare un periodo di sollievo per molte persone che convivono con la psoriasi, ma l’esposizione al sole e le giornate al mare richiedono attenzione e alcune precauzioni per evitare effetti indesiderati.

Con l’arrivo della bella stagione, chi soffre di psoriasi spesso nota un miglioramento delle manifestazioni cutanee. Il merito è in gran parte dell’esposizione alla luce solare, che può contribuire a ridurre l’infiammazione e a migliorare l’aspetto delle placche. Tuttavia, gli specialisti ricordano che sole e mare possono essere alleati della pelle solo se utilizzati nel modo corretto, evitando eccessi e comportamenti che potrebbero aggravare il problema.

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa milioni di persone e che si manifesta con arrossamenti, desquamazione e ispessimento della pelle. Durante i mesi estivi, molti pazienti sperimentano una riduzione dei sintomi grazie all’azione combinata della luce naturale e dell’acqua marina. Questo non significa però che ogni esposizione sia benefica: la gestione della psoriasi in estate richiede equilibrio, gradualità e una corretta protezione della cute.

Il sole può aiutare, ma senza esagerare

Gli esperti sottolineano che l’esposizione ai raggi solari può avere effetti positivi sulle lesioni psoriasiche. La luce ultravioletta, infatti, contribuisce a rallentare il ricambio cellulare accelerato che caratterizza la malattia e può favorire una riduzione dell’infiammazione. Per questo motivo molti pazienti osservano un miglioramento durante le vacanze estive. Tuttavia, esporsi al sole per periodi troppo lunghi può produrre l’effetto opposto, causando irritazioni, scottature e un peggioramento della condizione cutanea.

La raccomandazione degli specialisti è quella di procedere gradualmente, soprattutto nei primi giorni di esposizione. Trascorrere brevi periodi al sole, aumentando progressivamente il tempo, permette alla pelle di adattarsi e di beneficiare degli effetti positivi senza subire danni. È importante evitare le ore centrali della giornata, quando i raggi ultravioletti sono più intensi, e utilizzare sempre una protezione adeguata. Anche nelle zone interessate dalla psoriasi, la protezione solare resta un elemento fondamentale per preservare la salute della pelle.

Il mare e le attenzioni da non dimenticare

L’acqua di mare può contribuire a migliorare la sensazione di benessere della pelle grazie all’azione del sale e alla rimozione delle squame superficiali. Molte persone riferiscono una cute più morbida e una riduzione della desquamazione dopo i bagni in mare. Nonostante ciò, è importante ricordare che ogni pelle reagisce in modo diverso e che il beneficio dipende anche dalle condizioni individuali e dalla gravità della malattia. In presenza di lesioni particolarmente infiammate o irritate, il contatto con l’acqua salata potrebbe provocare bruciore temporaneo.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda l’idratazione. Dopo il bagno e l’esposizione al sole, la pelle tende a perdere acqua e può diventare più secca. Per chi soffre di psoriasi questo fattore è particolarmente importante, perché la secchezza cutanea può accentuare fastidi e desquamazione. Gli specialisti consigliano quindi di risciacquare la pelle dopo il bagno, applicare prodotti emollienti e mantenere una corretta idratazione durante tutta la giornata. In questo modo mare, sole e cura quotidiana possono diventare un valido supporto nella gestione della psoriasi durante l’estate, contribuendo a migliorare il comfort della pelle senza rinunciare alle vacanze.