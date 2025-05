Una vacanza da sogno la puoi trascorrere in una delle spiagge più belle d’Europa

Quali sono le spiagge più belle d’Europa? Se state organizzando le vostre vacanze e desiderate visitare luoghi di mare, magari all’estero, potreste trovare interessante conoscere alcune delle spiagge considerate tra le più belle d’Europa.

Da quelle dell’Italia a quelle della Spagna e della Grecia a molte altre spiagge europee, ecco quali sono le migliori spiagge in cui trascorrere le vacanze 2025!

Le spiagge più belle d’Europa: quale meta scegliere nel 2025

Quali sono le migliori spiagge sulle quali ci si può rilassare in Europa? Preparate carta e penna per annotarle e scoprirle insieme a noi.

Una delle spiagge incantevoli, da non perdere assolutamente, è la spiaggia di La Concha, che sorge nella baia omonima a San Sebastian, in Spagna.

Qui potrete rilassarvi e godere del meraviglioso mare e della sabbia calda che questo posto offre. Sempre in Spagna, potreste visitare la Playa de ses Illetes, a Formentera; la Playa de las Catedrales di Ribadeo,; la Spiaggia delle Saline di Ibiza; infine, la Playa de Bolonia a Tarifa.

Spostandoci in Portogallo, invece, potrete trovare una delle spiagge più belle in assoluto in Europa, ovvero la Praia dos Tres Irmaos, situata dalle parti di Faro.

Che dire, poi, della Iztuzu Beach di Dalyan e della Kaputas Beach di Kas, entrambe località in Turchia? Anche questa è una meta abbastanza sottovalutata nel periodo estivo, eppure è un posto in cui si può andare alla scoperta di innumerevoli posti incantevoli.

Anche la Grecia non è da sottovalutare: in questo incantevole paese possono, infatti, trovarsi numerose spiagge, come quella di Elafonissi – che si trova nell’omonima località – e Balos Beach and Lagoon di Kissamos a Creta. Molto rinomata anche la spiaggia dell’isola di Milos, la Sarakiniko Beach.

Da non dimenticare anche la Francia con la sua splendida costa che ospita, ad esempio, la spiaggia Conguel – sulla baia di Quibéron in Bretagna – e gli scogli dell’isola di Porquerolles in Provenza.

Non può mancare certamente l’Italia che conquista molte classifiche, grazie alla bellissima Spiaggia dei Conigli, che sorge sull’omonima isola nei pressi di Lampedusa, ma non solo.

In Italia sono diverse le spiagge degne di nota come la Cala Mariolu e la Cala Goloritzè di Baunei, in Sardegna; la Grotta Azzurra di Capri e la Baia del Silenzio di Sestri Levante, in Liguria.

Ora non vi resta che trovare la vostra meta del cuore e prenotare le vacanze estive con gli amici o la famiglia!