3 spiagge da sogno nel Lazio, ecco dove trascorrere le vacanze estive

Dove andare al mare quest’estate senza allontanarsi troppo dalla città? Chi vive a Roma spesso decide di sfuggire dal caos della città per recarsi nelle località di mare durante il periodo estivo.

Che tu abbia bambini o meno devi assolutamente segnarti queste 3 spiagge da sogno nel Lazio che dovrai visitare almeno un weekend per staccare dalla solita routine e rigenerare corpo e mente.

Andare in spiaggia ha i suoi vantaggi ed è anche una delle attività più apprezzate da grandi e bambini durante l’estate. Ovviamente ricordiamo sempre l’importanza della crema solare, da mettere non solo al mare ma anche quando si è in giro per la città.

Dove andare nel mare nel Lazio, 3 mete da sogno da non perdere

Se sei a Roma per una vacanza o abiti in città, non ti resta che trascorrere momenti di totale relax in una delle spiagge più belle sul litorale laziale.

Anche per quest’anno la Foundation For Environmental Education, conosciuta anche con il nome di FEE, ha rilasciato l’elenco delle località con la Bandiera Blu 2024 e la regione della Capitale ne ha ottenute ben 10. La prima spiaggia che ti suggeriamo di vedere è situata in provincia di Latina. Stiamo parlando dell’isola vulcanica di Ventotene, Cala Nave è una spiaggia molto famosa e apprezzata da molti.

Sabaudia, città che si è aggiudicata la Bandiera Blu anche per quest’anno, vanta tantissime spiagge perfette per ragazzi, coppie e famiglie con bambini. Una delle spiagge più belle in assoluto e soprattutto anche più tranquille, quindi perfette per chi ha bimbi piccoli, è Bufalara, un lungo lido dalle acque cristalline da cui è possibile ammirare gli animali al pascolo (da qui il nome del posto).

Un altro punto di riferimento per le tue vacanze estive nel Lazio potrebbe essere Gaeta. La spiaggia che ti consigliamo è la principale e quindi quella più conosciuta, di conseguenza potresti trovare un bel via vai di gente.

Si chiama Serapo, nonostante sia sempre molto ricercata vale la pena recarsi per un giornata al mare. La sua sabbia è finissima e il mare è quasi sempre calmo e soprattutto di un color turchese in cui immergersi con molto piacere. Inoltre dalla spiaggia è possibile notare uno scoglio che ricorda la Nave di Serapo: secondo la leggenda rappresenta l’imbarcazione di Ulisse dopo essere stata pietrificata da una furiosa maga Circe.

Se scegli con cura la spiaggia, noterai che anche il Lazio come regione ha da offrire tantissimo per l’estate!