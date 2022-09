Come scegliere l’abito da sposa: i consigli per capire quale sia quello perfetto per voi

Avete già programmato la data delle nozze e siete alla ricerca dell’abito da sposa? Se avete deciso di organizzare il matrimonio da sole e vi siete già portate avanti con i dettagli principali, non vi resta che prendervi del tempo per voi e scegliere con cura l’abito da sposa perfetto.

Se siete delle fashion victim potreste anche pensare di valutare gli abiti da sposa di tendenza della stagione, per essere davvero glamour nel giorno del vostro matrimonio.

Se invece appartenete alla categoria di donne che girano decine di atelier e provano centinaia di modelli senza riuscire a decidersi perché magari vi piacerebbe acquistarli tutti, ecco qualche consiglio utile per scegliere l’abito da sposa giusto per voi.

I modelli più gettonati: come scegliere quello più adatto al vostro fisico

Foto di Shutterstock | Kostyazar

Affinché l’abito da sposa che sceglierete valorizzi al massimo la vostra immagine, il primo step da seguire è quello di valutare le forme del vostro corpo.

Ci sono modelli di abiti da sposa che si addicono ad una determinata conformazione piuttosto che ad un’altra. Vediamo dunque quali sono i modelli di abito da sposa più gettonati e come scegliere quello giusto per voi.

Gli abiti da sposa a sirena sono sicuramente tra i più amati dalle donne, hanno linee semplici ed eleganti e fasciano il corpo in modo da metterne in evidenza le forme e sono l’ideali per fisici a clessidra o a triangolo capovolto.

32

Se invece avete un fisico a pera, quindi con spalle più strette e fianchi più accentuati, o a mela, scegliete l’abito da sposa stile impero o a principessa sarà perfetto per valorizzare la parte superiore del corpo.

40

È molto importante valutare la forma del proprio corpo affinché venga perfettamente valorizzata la propria immagine in un giorno così indimenticabile.

Molto apprezzati ultimamente sono gli abiti da sposa sottoveste, scelti sopratutto da coloro che amano lo stile minimale e possiedono un fisico a rettangolo con poco seno, l’abito sottoveste è estremamente elegante seppur con le sue linee semplici.

Il modello Redingote infine è perfetto per le donne non molto alte in quanto il corpetto raggiunge la parte superiore dei fianchi, slanciando ulteriormente la figura.

Scegliere l’abito da sposa in base allo stile del matrimonio

Foto di Shutterstock | shanti108

Ovviamente l’abito da sposa dovrà rispecchiare lo stile del matrimonio che avete scelto di organizzare.

Stile che potrà essere richiamato attraverso dettagli dell’abito, tessuti scelti o attraverso la struttura stessa del vestito.

Ad esempio per un matrimonio country chic, potreste scegliere l’abito da sposa in pizzo con linee morbide e lineari.

Se invece si tratta di un matrimonio a tema fiaba per esempio, l’abito sarà principesco, con una gonna ampia in tulle, punti luce su tutto l’abito e perché no, un velo da sposa importante.

O ancora, se il matrimonio è in stile boho chic, il vestito da sposa rispecchierà lo stile un pò gipsy, vintage e retrò, preferendo tessuti naturali e linee morbide che valorizzino il corpo.

I colori: abito da sposa bianco o colorato?

Foto di Shutterstock | anna.evlanova

Negli ultimi anni, di fianco ai tradizionali abiti bianco puro, si sono affiancate soluzioni più particolari per stravolgere le usanze e rendere il giorno del matrimonio ancora più accattivante.

39

Sempre più spesso le spose scelgono gli abiti da sposa colorati per fare il loro ingresso in scena durante il giorno più importante della vita.

Se siete piuttosto legate alla tradizione potreste scegliere il classico abito bianco o giocare con tonalità neutre come l’avorio, il crema, il bianco ghiaccio o il color champagne, arricchendo l’outfit di nozze con dei bellissimi gioielli da sposa di tendenza.

Se invece amate quella nota sovversiva e originale, sarà il caso di scegliere un abito per le nozze colorato che faccia rimanere senza fiato gli invitati.

Dai colori più tenui come il rosa cipria o il celeste chiaro sino ad arrivare a tonalità più vivide ed accese come il rosso o addirittura il nero.

La cosa più importante quando si sceglie il colore dell’abito è che esso dovrà rispecchiare perfettamente la vostra essenza!

I tessuti: quali scegliere per il proprio abito da sposa

Foto di Shutterstock | Creative Lab

Sono davvero molti i tipi di tessuto che si possono scegliere per un abito da sposa. Ovviamente la scelta per l’abito da sposa potrà ricadere su un tessuto specifico piuttosto che un altro se vorrete di mantenervi in tema con tutto il resto del matrimonio.

Per un matrimonio boho chic o country chic ad esempio, i tessuti più in linea a questi stili sono il pizzo o la seta per accentuare la femminilità con linee morbide.

Abbiamo poi, per gli abiti più classici tessuti come l’organza perfetto per un abito da sposa tradizionale dalle linee scivolate, il tulle che dona leggerezza all’abito ed è perfetto per le spose romantiche ed infine il taffetà, con una struttura più rigida e lucida perfetto per modellare le forme della sposa.

La scollatura: abito da sposa scollato sulla schiena o sul decolletè

Foto di Shutterstock | Dmytro Buianskyi

Quando si sceglie l’abito da sposa, qualunque sia lo stile, un dettaglio da non sottovalutare è la scollatura. Tutti gli abiti più belli del mondo possiedono una meravigliosa scollatura.

30

Potrebbero rappresentare l’elemento wow del vostro abito. Ne esistono di diverse forme e tipologie che valorizzano sia il decolletè che la schiena, da abbinare ad una bellissima acconciatura da sposa di tendenza.

Vediamo quali sono nel dettaglio.

Lo scollo quadrato è perfetto per chi vuole mettere in mostra il proprio decolletè senza esagerare ed in maniera elegante e raffinata, comprimendo leggermente il seno.

è perfetto per chi vuole mettere in mostra il proprio decolletè senza esagerare ed in maniera elegante e raffinata, comprimendo leggermente il seno. Lo scollo a V è perfetto sia per chi ha un seno abbondante , che in questo caso sceglierà la scollatura più ampia e meno profonda, sia per chi ne ha poco , che invece potrà osare leggermente con uno scollo più profondo.

è perfetto sia , che in questo caso sceglierà la scollatura più ampia e meno profonda, sia , che invece potrà osare leggermente con uno scollo più profondo. Scollo a cuore , molto romantico e tra i più apprezzati dalle fisicità più formose perché slancia la figura.

, molto romantico e tra i più apprezzati dalle perché slancia la figura. Lo scollo a barca è perfetto per le donne poco formose e che vogliono apparire eleganti.

è perfetto e che vogliono apparire eleganti. Lo scollo sulla schiena, davvero di tendenza, valorizza l’abito da sposa e può essere scelto più o meno profondo in base al gusto personale.

La lunghezza dell’abito: strascico o abito corto?

Foto di Shutterstock | LightField Studios

Ed eccoci arrivati al momento di scegliere la lunghezza dell’abito da sposa, altro dettaglio da valutare attentamente.

La maggior parte delle donne sceglie un abito da sposa lungo, ma cosa si deve realmente considerare quando si valuta questo aspetto? Ovviamente l’altezza della sposa.

Questo non vuol dire assolutamente che una donna più bassa non potrà scegliere un abito lungo, ma di certo lo indosserà con meno facilità di una sposa con una statura slanciata.

L’abito corto, o medio è perfetto per le spose di bassa statura in quanto l’abito slancerà la figura e valorizzerà maggiormente delle belle gambe.

Il corto per l’abito da sposa è una scelta meno tradizionale, perfetto per un look da sposa rock con personalità originale e sbarazzina.