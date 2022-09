Gioielli sposa di tendenza: i must per impreziosire il look del matrimonio

Il gran giorno si avvicina e siete alla ricerca delle ultime tendenze in fatto di gioielli da sposa per capire quale sia l’accessorio prezioso che si sposi perfettamente con il vostro abito.

Eh già perché il bridal look deve essere assolutamente impeccabile partendo dalla scelta dell’abito da sposa che più valorizza la propria silhuette, passando per make up ed acconciatura, sino ad arrivare agli accessori.

Non ci resta perciò che capire quali sono le tendenze per i gioielli da sposa di questo 2022.

Tendenze gioielli da sposa: le regole d’oro per la scelta

Foto si Shutterstock | La Bella Studio

Come vale per tutte le decisioni da prendere per organizzare un perfetto matrimonio, anche la scelta dei gioielli da sposa ha delle regole d’oro da seguire per ottenere un risultato elegante, raffinato e di tendenza.

Lo scopo del gioiello durante il giorno delle nozze è quello di illuminare la carnagione ed il make up della sposa ed impreziosire l’abito senza appesantirlo.

Perciò la prima regola da rispettare è non esagerare. Pochi e semplici punti luce basteranno.

La seconda regola da rispettare vieta l’utilizzo di pietre e cristalli colorati, sono infatti da preferire gioielli in oro, possibilmente bianco, diamanti e perle.

No categorico agli anelli nel giorno delle nozze in quanto l’unico anello che deve essere indossato quel giorno è esclusivamente la fede nuziale.

Se volete andare sul sicuro e non rischiare di abbinare gioielli insieme creando un’accozzaglia, il nostro suggerimento è quello di optare per una parure.

Gli orecchini per la sposa: il nuovo trend gioielli prevede i pendenti

Foto si Shutterstock | Studio Peace

Dallo stile minimale e semplice fino a quelli più appariscenti, gli orecchini pendenti sono i veri protagonisti tra i gioielli sposa di tendenza per questo anno.

Tra i modelli di tendenza troviamo, oltre ai classici punto luce, sicuramente i pendenti lunghi in oro bianco con perle o pietre preziose, quelli dalle forme irregolari perfetti per personalità più giovanili ed infine per un’eleganza estrema, i pendenti a goccia.

I pendenti donano equilibrio ed armonia a tutti i lineamenti femminili, in modo particolare a coloro con un viso più tondo e sono perfetti se avete scelto un’acconciatura da sposa alla moda.

La scelta di orecchini pendenti è davvero azzeccata per valorizzare un abito senza bretelle, con spalle scoperte o con uno scollo a cuore.

Collane per impreziosire la sposa: quali scegliere per il bridal look

Foto si Shutterstock | Alex Gukalov

Tra le proposte per le tendenze gioielli 2022 per la sposa, è importantissimo tener conto dello stile dell’abito quando si sceglie la collana da indossare.

Per un abito con un profondo scollo a V sul davanti o sulla schiena, via libera a collane lunghe e collane da schiena delicate che fanno più giri e che andranno a valorizzare e a riempire la zona della scollatura.

Se invece l’abito è piuttosto minimale o magari avete scelto di indossare un’abito spezzato, un tailleur o uno slip dress, una collana cocker è proprio quello di cui avrete bisogno.

Infine tra gli intramontabili rimane la collana punto luce perfetto per essere abbinato ad un abito con una scollatura più discreta.

Diademi e gioielli per l’acconciatura della sposa

Foto si Shutterstock | Krylova Yulia

Ormai amato da molte, il diadema si conquista uno spazio tra le tendenze gioielli da sposa 2022, come anche i fermagli gioiello.

Entrambi l’ideali per valorizzare l’acconciatura, fermando il velo da sposa o in sostituzione di esso.

Però, invece del classico diadema da reginetta del ballo, questa volta sono quelli in stile boho chic a farsi largo.

Coroncine e fermagli con foglie in oro bianco, impreziosite da perle o piccoli diamanti per dar luce ai capelli della sposa, perfetti sia per i raccolti che per una capigliatura sciolta.

Gioielli vintage: la sostenibilità elegante

Foto si Shutterstock | Mr Boiko Oleg

Infine in nome della sostenibilità, non potevano mancare tra i must, i gioielli vintage. Perfetti per dare quel tocco di eleganza senza esagerazioni tipica degli anni passati ad un abito da sposa vintage.

Dare una nuova vita ai gioielli specie in un giorno così speciale è un’ottimo modo per rendere ancor più personale e alla moda il look della sposa.

Tra i gioielli vintage di tendenza per la sposa da prendere in considerazione ci sono sicuramente le perle, in tutte le forme, come gli orecchini a lobo con una grande perla, quelli con dimensioni più contenute o i pendenti.

Oppure una collana di perle semplice e delicata a valorizzare una scollatura non troppo profonda.