Bouquet sposa: i fiori più belli per tutte le stagioni

Scegliere i fiori per il bouquet sposa non è affatto facile perché le variabili in gioco sono molte: la stagione, la dimensione, la forma, i colori e l’abbinamento con il vostro abito da sposa.

Sulla base dei vostri gusti personali e del vostro abito, potete scegliere un bouquet grande e voluminoso, o il classico, di dimensioni ridotte. La scelta dei colori e dei fiori è poi molto soggettiva: c’è chi ama il total white, chi non può rinunciare al colore e chi invece vuole qualcosa di super originale.

48

Il consiglio, prima di mettervi in testa un certo tipo di bouquet, è di chiedere al vostro fiorista che saprà consigliarvi soprattutto in base al tipo di fiore adatto alla stagione in cui vi sposerete. Vediamo i fiori e i bouquet migliori, stagione per stagione, per riuscire ad organizzare un matrimonio perfetto.

Bouquet da sposa per l’estate

Foto Shutterstock | jantsarik

L’estate, insieme alla primavera, è la stagione migliore per osare con i colori: il sole e l’atmosfera calda di questi mesi, ben si abbinano con tonalità accese, come l’arancione e il rosa fucsia. In questo periodo avete anche a disposizione una grande varietà di fiori.

Ecco quelli più adatti ai mesi estivi: Altea rosata, Aster, Azalea, Calendula, Camelia, Delfinio, Erica, Fresia, Fucsia, Gardenia, Garofano a mazzetti, Giglio tigrato, Gladiolo, Lilla, Lupino, Margherita, Mughetto, Orchidea, Peonia, Pisello odoroso, Rododendro, Rose, Speronella, Violacciocca.

Bouquet da sposa per l’autunno

Foto Shutterstock | matuska

L’autunno con i suoi colori caldi e dal fascino misterioso è una stagione bellissima per celebrare il vostro matrimonio. Abbandonate però le tonalità più brillanti dell’estate e concentratevi su quelle che richiamano i colori degli alberi e della natura autunnale. Ecco i fiori più indicati per il periodo: Convolvolo, Dalia, Fresia, Gigli, Gladiolo, Iris, Margherite, Orchidea, Ortensia, Rose.

Bouquet da sposa per l’inverno

Foto Shutterstock | bearmoney

Chi sceglie di sposarsi in inverno ama il fascino ovattato di questi mesi che deve essere sottolineato da decorazioni e fiori monocolore, che richiamano anche le tonalità del paesaggio che ci circonda. Se c’è la neve poi, il vostro grande giorno si trasformerà in una favola.

Ecco i fiori e le piante più adatte a questo periodo: bacche di Agrifoglio, Bucaneve, Camelia, Fresia, Genziana, Gigli, Iris, Orchidea, Rose.

Bouquet da sposa per la primavera

Foto Shutterstock | Sunflower Light Pro

La primavera è in assoluto la stagione preferita per celebrare matrimonio. Le giornate che si allungano e la natura che esplode in un tripudio di colori e profumi.

In questo periodo non avrete che l’imbarazzo della scelta, tra i tantissimi fiori adatti alla stagione: Amarilli, Azalea, Camelia, Caprifoglio, Clematide, Croco, Erica, Fresia, Garofano, Gelsomino, Gigli, Ginestra, Gladiolo, Iris, Lilla, Margherite, Mimosa, Narciso, Orchidea, Primule, Polianto, Rododendro, Tulipani.