Capire come vestirsi per un matrimonio in inverno non è sempre facile. Le temperature spesso molto basse non sono alleate dei look eleganti e alla moda, ma non è difficile trovare delle soluzioni fashion per indossare i capi che amiamo senza soffrire il freddo.

Quali tessuti preferire per gli abiti da cerimonia invernali? Quali sono le colorazioni più belle da sfoggiare e quali accessori abbinare a ogni look? Ecco una breve guida ricca di suggerimenti per essere le più raffinate in occasione di un matrimonio in inverno.

Tessuti e colori da preferire

Foto Nicole Milano

Il primo step è puntare su un abito da cerimonia in tessuti tipicamente invernali, che tuttavia non appesantiscano troppo la vostra silhouette.

Parliamo della lana, del cashmere e del morbidissimo velluto, grande alleato in inverno, ma anche della seta, un buon isolante in quanto mantiene freschi d’estate e caldi in inverno conferendo grande eleganza. Quali sono i colori da preferire? Scopriamolo insieme.

Gli abiti da cerimonia blu

Foto Yoox | ONG – OAJ PAIRAM

Un classico per gli eventi eleganti, gli abiti da cerimonia blu sono la scelta più popolare durante i mesi freddi, da scegliere in sfumature di blu notte per la sera e in toni come il blu elettrico e il cobalto per occasioni meno formali e più briose.

Foto Asos Design

Foto Farfetch | Oscar de la Renta

Foto Asos | Lauren Ralph Lauren

L’eleganza del verde

Foto Farfetch | Philosophy Di Lorenzo Serafini

Un’alternativa molto gettonata è quella del verde, da scegliere però in inverno soprattutto nelle sfumature scure che risultano le più eleganti.

Foto Farfetch | Miu Miu

Foto Yoox | ALEXANDRE VAUTHIER

Abito da cerimonia verde Antonio Riva. Foto: Antonio Riva.com

Il rosso e il bordeaux

Abito da sera a sirena rosso Pronovias Evening Essentials. Foto: Pronovias.com

A chi ama i toni più intensi consigliamo gli abiti da cerimonia rossi e bordeaux, i più femminili e alla moda, da scegliere in forme a tubino, a sirena o più ampie in base alla forma della vostra silhouette.

Abito elegante sotto il ginocchio Mango. Foto: Mango.com

Vestito da cerimonia a sirena Max Mara. Foto: Max Mara.com

Abito da cerimonia a sirena da sera Antonio Riva. Foto: Antonio Riva.com

Gli abiti da cerimonia neri

Abito da cerimonia lungo a sirena in crepe e chiffon Pronovias Evening Essentials. Foto: Pronovias.com

Il galateo del matrimonio proibisce l’uso del nero per le invitate, ma nella realtà sono tantissimi gli abiti da cerimonia neri nelle nuove collezioni, indossati dalle donne di tutte le età soprattutto per matrimoni in location molto eleganti.

Vestito da cerimonia in crepe a maniche lunghe Oscar De La Renta. Foto: Oscar De La Renta.com

Abito nero a tubino con strass Pronovias Essentials. Foto: Pronovias.com

L’oro e l’argento

Abito da cerimonia nero e argento. Foto: Jenny Packham.com

Consigliati soprattutto per le più giovani, i vestiti eleganti in sfumature di oro e argento non hanno stagione ma sono perfetti in inverno, soprattutto per gli eventi di giorno o nel primo pomeriggio, da abbinare però ad accessori nell’identica colorazione e mai a contrasto.

Vestito corto a tubino oro Rinascimento. Foto: Rinascimento.com

Vestito da cerimonia oro Jenny Packham. Foto: Jenny Packham.com

Abito da cerimonia argento e blu. Foto: Nicole Spose.it

Gli abiti da cerimonia invernali corti

Vestito da cerimonia corto in georgette e Seta Luisa Spagnoli. Foto: Luisa Spagnoli.com

Abito elegante corto OVS. Foto: OVS.it

Gli abiti da cerimonia corti sono più indicati per i matrimoni di giorno o per esempio per i matrimoni civili in comune, da scegliere nelle colorazioni che abbiamo appena elencato. Nelle nuove collezioni troverete vestiti eleganti a tubino, scivolati e plissettati o in forme anni ’50 con gonna a ruota più bon ton.

Abito da cerimonia a tubino Bonprix. Foto: Bonprix.it

Abito a maniche corte in pizzo Liu Jo. Foto: Liu Jo.com

Abito da cerimonia invernale corto Luisa Spagnoli. Foto: Luisa Spagnoli.com

Gli abiti da cerimonia lunghi per l’inverno

Abito da cerimonia a sirena Oscar De La Renta. Foto: Oscar De La Renta.com

Abito da cerimonia glitter Jenny Packham. Foto: Jenny Packham.com

Più classici e perfetti per i matrimoni di sera in inverno, gli abiti da cerimonia lunghi sono spesso proposti nelle diverse declinazioni della seta, dal mikado allo chiffon, ma soprattutto in velluto o in lana leggera, in forme a sirena per le silhouette più slanciate, stile impero o svasate per chi ha qualche cm in più sui fianchi.

Abito da cerimonia lungo Chanel. Foto: Chanel.com

Abito da sera in seta Oscar De La Renta. Foto: Oscar De La Renta.com

Vestiti da cerimonia invernali Zuhair Murad. Foto: Zuhair Murad/Facebook

Tailleur e abiti da cerimonia con pantaloni

Abito elegante da cerimonia con pantaloni Luisa Spagnoli. Foto: Luisa Spagnoli.com

Completo da cerimonia in seta con strass Giorgio Armani. Foto: Armani.com

In alternativa ai vestiti potrete sempre preferire abiti da cerimonia con pantaloni, dai tailleur in bianco e nero che restano un evergreen senza stagione, agli spezzati con pantaloni a palazzo o a sigaretta abbinati a camicie e bluse in seta raffinate.

Tailleur da cerimonia Michael Kors. Foto: Michael Kors.com

Tailleur rosso da cerimonia Liu Jo. Foto: Liu Jo.com

Tailleur da cerimonia con pantaloni Luisa Spagnoli. Foto: Luisa Spagnoli.com

Molto popolari negli ultimi anni anche le tute jumpsuit in un unico pezzo di tessuto, da preferire sempre in colorazioni scure.

Tuta elegante da cerimonia Pronovias blu. Foto: Pronovias.com

Tuta elegante da cerimonia Rosa Clarà nera. Foto: Rosa Clarà.es

Cappotti eleganti e capispalla da cerimonia

Cappotto con pelliccia Fendi Couture. Foto: Fendi.com

Cappotto elegante lungo Luisa Spagnoli. Foto: Luisa Spagnoli.com

Per ovvie ragioni, per un matrimonio in inverno coprispalle, cappe e cappotti hanno la loro importanza. I cappotti neri doppiopetto o monopetto sono un classico che vi salva in ogni situazione, perfetti da abbinare anche ad abiti in colorazioni diverse. In alternativa, anche il cammello e il beige sono particolarmente indicati per un evento raffinato, ma scegliete sempre linee pulite ed evitate ricami e inserti troppo vistosi.

Cappotto elegante blu Dior. Foto: Dior.com

Cappotto nero doppiopetto Fendi. Foto: Fendi.com

Cappotto cammello elegante Patrizia Pepe. Foto: Patrizia Pepe.com,

Cappotto elegante rosso Rinascimento. Foto: Rinascimento.com

Cappotto elegante con pelliccia Guess. Foto: Guess.eu

Cappotto elegante da cerimonia Emporio Armani. Foto: Armani.com

Le scarpe per l’invitata a un matrimonio in inverno

Scarpe a punta con tacco Jimmy Choo. Foto: Jimmy Choo.com

Scarpe eleganti con tacco Pittarosso. Foto: Pittarosso.com

In inverno è necessario che anche i vostri piedi non gelino, perciò preferite sempre scarpe chiuse. Parliamo delle elegantissime décolletés a punta, triangolare o arrotondata in base ai vostri gusti, da scegliere sempre nella stessa colorazione dell’abito.

Scarpe eleganti con tacco Manolo Blahnik in raso. Foto: Manolo Blahnik.com

Uniche eccezioni l’argento e il nero che stanno bene un po’ con tutto.

Scarpe con tacco eleganti color oro Christian Louboutin. Foto: Christian Louboutin.com

In alternativa potrete preferire un paio di stivaletti o di tronchetti, ma scegliete modelli dallo stile raffinato, mai articoli troppo casual.

Tronchetti gioiello Roger Vivier. Foto: Roger Vivier.com

Stivaletti eleganti Gucci. Foto: Gucci.com

Tronchetti gioiello Albano. Foto: Albano.it

Nelle nuove collezioni trovate anche scarpe da cerimonia basse invernali molto chic, ballerine in velour o in velluto, modelli in seta e non solo dedicati alle più alte o in generale a chi non ama i tacchi alti.

Ballerine in velour con borchie Christian Louboutin. Foto: Christian Louboutin.com

Ballerine eleganti in seta Roger Vivier. Foto: Roger Vivier.com

Le borse per una cerimonia invernale

Borsa da sera blu in velluto Roger Vivier. Foto: Roger Vivier.com

In toni scuri come il nero, il bordeaux e il blu, in velluto o in pelle opaca, in pelle metallizzata o in satin, le borse perfette devono sposarsi con il resto del look. E se siete appassionate di moda, le borse con applicazioni gioiello di piccole dimensioni sono la soluzione ideale per ogni outfit.

Pochette in velluto blu Luisa Spagnoli. Foto: Luisa Spagnoli.com

Borsa gioiello dorata Badgley Mischka. Foto: Badgley Mischka.com

Borsa elegante da sera nera Jimmy Choo. Foto: Jimmy Choo.com

Borsa da sera oro Patrizia Pepe. Foto: Patrizia Pepe.com

Gli accessori da non dimenticare in un look invernale elegante

Guanti gioiello Twin Set. Foto: Twin Set.com

Ultimi ma non meno importanti gli accessori che vi aiuteranno a restare al caldo senza rinunciare allo stile. Parliamo dei cappelli eleganti, dei guanti e delle sciarpe. Per i cappelli scegliete forme piccole e poco vistose come le cloche che con il loro stile anni ’20 sanno sempre di eleganza senza tempo.

Cappello da cerimonia Borsalino. Foto: Borsalino.com

Cappello a cloche elegate Bruno Carlo. Foto: Bruno Carlo.com

Da non dimenticare i guanti, in pelle o in raso, in pelliccia o in lana da preferire però con decorazioni ricercate come piccole perle e inserti gioiello.

Guanti eleganti con perle Gucci. Foto: Gucci.com

Guanti in tulle Gucci. Foto: Gucci.com

Guanti con pelliccia Bottega Veneta. Foto: Bottega Veneta.com

Da considerare seriamente anche le sciarpe e le stole, specie se in pelliccia: abbinate al vostro cappotto, daranno a tutto il look un tocco sofisticato e fashion.