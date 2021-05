Sembra che quest’estate ritorneremo a indossare gli abiti da cerimonia, abbandonando quelle mise casalinghe e tute che abbiamo amato, ma che vogliamo riporre nell’armadio. Già da giugno potrebbero tornare (finalmente) matrimoni e cerimonie, ovviamente sempre nel pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid, in modo tale da garantire la sicurezza di tutti, festeggiati e ospiti.

Dopo mesi e mesi trascorsi all’insegna della clausura forzata e delle comode tute sportive trovare cosa indossare potrebbe essere problematico. Ma non andate nel panico!

Oggi infatti siamo qui proprio per proporvi una selezione di abiti da cerimonia ideali per l’invitata perfetta, per vivere più serenamente i giorni di festa, senza dare di matto e stare a scervellarsi troppo su cosa mettere.

Abito da cerimonia lungo

Un classico sempre super elegante per le cerimonie è l’abito lungo. Noi vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo modello del brand Needle & Thread disponibile sul sito di Zalando.

Foto Zalando

Si tratta di un modello a fantasia floreale pieno di balze e con delle romantiche spalline a sbuffo, che vi donerà immediatamente un’allure di eleganza senza tempo. Vedrete, sarete stupende.

Abito da cerimonia economico

Se però siete alla ricerca di qualcosa di più economico, perché siete consapevoli del fatto che probabilmente indosserete l’abito da cerimonia una volta soltanto e non avete quindi voglia di spendere grandi cifre per un vestito che finirà nell’armadio alla velocità della luce allora vi consigliamo di prendere in considerazione questo abito di Ever Pretty.

Foto Amazon

Potete trovarlo comodamente su Amazon e costa soltanto 46.99 euro. Questo abito è realizzato in chiffon ed è perfetto per la sera. Inoltre è disponibile in ben 14 varietà di colore. Avrete semplicemente l’imbarazzo della scelta.

Tuta elegante

Se alla gonna preferite invece la comodità dei pantaloni, allora vi consigliamo di orientarvi su una bella tuta elegante, anche questa capo must per feste e cerimonie varie.

Foto Amazon

Noi nello specifico vi consigliamo questo modello di Pinko, disponibile in azzurro e verde brillante, due tonalità perfette per la primavera estate.

Vestito in seta

Altro classico intramontabile delle cerimonie è l’abito in seta, elegante e senza tempo, perfetto anche per essere riutilizzato in occasione di una cenetta romantica per esempio, o per un aperitivo con le amiche.

Foto Yoox

Vi suggeriamo di non farvi scappare questo modello di Yoox, con scollo quadrato e bottoncini sulla schiena. Lo trovate in beige, ruggine e verde acido.

Completo elegante

Infine altro classico dell’eleganza senza tempo è il completo che abbina il blazer ai pantaloni. Noi vi consigliamo caldamente questo completo in lino di Asos Design.

Foto Asos

Fresco e comodo, adattissimo per le temperature più calde e per le afose cerimonie esitive.

