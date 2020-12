5 bevande che aiutano a depurare l'organismo dopo le feste

Dopo i pasti luculliani di Natale e Santo Stefano, è tempo di tornare a una dieta leggera ed equilibrata. Per smaltire il vostro corpo dagli eccessi di cibo e alcool dei giorni scorsi, noi vi consigliamo 5 bevande naturali, facili da preparare a casa e che vi aiuteranno a depurare l’organismo.

Arancia pompelmo e aceto di mele: il perfetto rimedio brucia grassi

Iniziamo da un frullato a base di arancia, pompelmo e aceto di mele, un perfetto rimedio brucia grassi, da assumere a digiuno la mattina o la sera, che sono i momenti in cui la bevanda è più efficace. Per la preparazione vi occorrono 250 ml di succo di arancia, 60 ml di aceto di mele (di qualità!) e 125 ml di infuso alla menta. Ora, miscelate gli ingredienti fino a ottenere una bevanda omogenea, che potrete assumere due volte al giorno.

Bevande che aiutano a depurare l’organismo: frullato al cetriolo

Proseguiamo con il frullato al cetriolo, da assumere tutte le mattine, circa 30 minuti prima di fare colazione, in modo da aiutare il vostro organismo a depurare il sistema digerente. Per la preparazione vi occorrono pochi e semplici ingredienti: 1/2 fetta di ananas, 1/2 cetriolo, 1 gambo di sedano, 1 fetta di melanzana e 1/2 rapanello. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore, aggiungete un po’ di acqua e bevete a digiuno.

Leggi anche Mangiare sano e corretta alimentazione: 5 influencer da seguire su Instagram

Limonata allo zenzero: la bevanda che aiuta a dimagrire

Oltre a rafforzare il sistema immunitario, lo zenzero contribuisce ad accelerare il metabolismo, aiutando il vostro corpo a purificarsi e a bruciare i grassi in eccesso. Per preparala, vi occorrono: il succo di 3 limoni, 1 litro di acqua e un po’ di zenzero grattugiato. Spremete il succo dei limoni in una bacinella con tre tazze d’acqua. A parte, grattugiate lo zenzero e preparate un infuso con mezza tazza d’acqua calda. Una volta che l’infuso si sarà raffreddato, aggiungete l’acqua con il limone

Bevanda con semi di Chia per eliminare le tossine

Un’altra bevanda utilissima per depurare l’organismo dopo le feste è a base semi di Chia, noti per le loro proprietà disintossicanti e depurative, oltre a essere dei perfetti antiossidanti naturali, in grado di eliminare il grasso in eccesso. Per questa ricetta, occorrono: 1 cucchiaio di semi di Chia, 1 bicchiere d’acqua e il succo di 1/2 limone. Mescolate, dunque, un cucchiaio di semi di Chia e il succo di limone, lasciate riposare per circa 10 minuti, affinché i semi si idratino.

Il grande classico: acqua e limone

Infine, non possiamo che citare uno dei grandi classici disintossicanti: acqua e limone. Oltre a rinforzare il sistema immunitario e aiutare la digestione, bere acqua e limone aiuta l’organismo a eliminare le tossine, svolgendo l’azione di una vera e propria doccia mattutina interna. Inutile ricordare che per preparare questa bevanda vi occorrono due soli ingredienti: acqua (meglio se tiepida, o calda) e limone.