I migliori prodotti per il corpo, le novità di Marzo 2022

Prendersi cura del proprio corpo, così come del volto con creme viso adatte, dovrebbe rientrare in quelli che costituiscono autentici rituali giornalieri da dedicare interamente ed unicamente a sé stessi, senza eccezioni. Proprio per questo in seguito ai migliori prodotti beauty del periodo abbiamo provveduto a stilare la nostra “favorites list” contenente i migliori prodotti per il corpo per il mese di Marzo, non potevamo certo lasciarvi a piedi, come si suol dire!

Diego dalla Palma BODY TRAINER, gli alleati perfetti per un corpo tonico e scolpito

Quale donna al mondo non desidererebbe perfezionare e rassodare la zona del lower body? Oltre ad allenamento ed alimentazione per rimettersi in forma è necessario agire anche mediante prodotti specifici, pensati ad hoc per questi fini: puntuale come sempre arriva in nostro soccorso Diego dalla Palma con la sua linea innovativa BODY TRAINER.

BODY TRAINER è stata sviluppata con un complesso attivo “dissipatore dei grassi” il quale dovrebbe idealmente fare le veci di un “personal trainer interno”, inducendo i tessuti cutanei a bruciare più velocemente i grassi in

eccesso. I prodotti lavorano sulla resistenza e sul tono delle cellule muscolari, restituendo quindi benefici in termini di tonicità. Grazie alla tripla azione drenante, snellente e rassodante essi ridefiniscono la silhouette, riducendo inoltre la circonferenza di fianchi, cosce e glutei.

La linea si compone di 4 diversi prodotti, da utilizzare simultaneamente:

0 Esfolia, Scrub dermo rinnovatore

Il prodotto 0 non è altro che uno scrub corpo che promette di lasciare la pelle liscia e luminosa grazie alla sua doppia azione esfoliante Scrub & Peel, il quale elimina le cellule morte grazie a microgranuli di zucchero. In tal modo si ottimizza il processo di rinnovamento cellulare, affinando la grana della pelle per un effetto pelle istantaneamente rinnovata.

1 Drena, sali in gel iperdrenanti

Come prodotto 1 abbiamo il gel iper-attivo, il quale ha il compito di stimolare il drenaggio di liquidi e tossine, alleggerendo tessuti e silhouette. Giorno dopo giorno si potranno scorgere risultati come meno “buccia di arancia”, gambe più leggere, e profilo di glutei e cosce rimodellato! Disponibili anche i leggings trattativi, imbevuti di drenante.

2 Snellisce, Fango mousse rimodellante

Il prodotto 2 è un fango in mousse appositamente studiato per alleggerire i tessuti appesantiti da accumuli adiposi e cellulite. Oltre ad agire sugli inestetismi già presenti esso contrasta l’aumento di nuove cellule adipose con conseguente ridefinizione della silhouette.

3 Rassoda, Crema anticellulite tonificante

L’ultimo, il prodotto 3 è l’alleato ideale per tonificare il corpo grazie alla sua triplice azione drenante, rimodellante e tonificante. A base di caffeina ed arnica, contrasta attivamente gli inestetismi associati alla cellulite, ridonando alla pelle levigatezza.