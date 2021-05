La cellulite, uno degli inestetismi più diffusi, che ogni anno proviamo a debellare in vista dell’estate. Anche quest’anno siamo alla ricerca delle migliori creme anticellulite e fanghi per combatterla con un trattamento d’urto, e il settore beauty propone diverse novità e riconferme molto interessanti.

Bisogna ricordare però che la ritenzione idrica, che crea la pelle a buccia d’arancia, è una condizione molto comune tra le donne e non dipende solo da come mangiamo e quanto ci muoviamo, ma anche dagli ormoni e la conformazione fisica personale. Se non debilitante né problematica per il sistema linfatico, la cellulite è un difetto estetico e come tale va interpretato: provare a contenerlo è lecito, ma non deve diventare un’ossessione.

Bere tanta acqua, mangiare poco salato, muoversi molto e fare tanti massaggi e trattamenti drenanti sono tutti fattori che concorrono a mantenere la circolazione delle gambe al meglio, ma anche un prodotto valido ed efficace può davvero fare la differenza.

Prodotti anticellulite: i più efficaci

Perché una crema o un fango anticellulite funzioni davvero è necessario essere costanti nell’applicazione e seguire tutte le istruzioni per la durata indicata: una vera e propria coccola per prenderci cura di noi stesse!

Ecco la nostra selezione dei migliori prodotti contro la cellulite da acquistare direttamente online.

BioNike – Defence body top define Box

Foto Amazon

Questo set BioNike è composto da un trattamento giorno e uno notturno che grazie al sistema Top Define Complex simula l’effetto degli ultrasuoni. Aiuta a combattere gli accumuli adiposi e a drenare i liquidi.

Collistar – Cofanetto Anticellulite

Foto Amazon

Caffeina ed escina sono alla base di questo duo Collistar: la crema rassoda la pelle, le capsule dosate contengono il concentrato drenante. Applicate quotidianamente l’effetto anticellulite in due settimane di trattamento.

Guam – Fangodoccia Termico

Foto Amazon

Il Fangodoccia termico anticellulite è super pratico perché si usa sotto la doccia e agisce con un semplice automassaggio.

Stimolando il calore, non è indicato per chi soffre di capillari sensibili o vene varicose: in quel caso è consigliato un effetto freddo.

Diego Dalla Palma – Benda Pant, leggings termoattivo snellente

Foto Douglas

Un prodotto promosso nientemeno che da Belen: i leggings di Diego Dalla Palma rimodellano il corpo riducendo ritenzione idrica, edema, gonfiore, gambe pesanti e ristagno dei liquidi. Vanno indossati una o 2 volte a settimana in combinazione con prodotti specifici.

Leg Booster – Long Version

Foto VeraLab

Vero e proprio cult tra i prodotti anticellulite è il sistema in due fasi firmato dall’Estetista Cinica. La crema va applicata tutti i giorni per un mese minimo e la guaina va indossata quotidianamente dalle 6 alle 8 ore. Un trattamento sicuramente più impegnativo ma super efficace. D’altronde l’Estetista Cinica è un’esperta dell’argomento, sul quale ha anche scritto un libro: Guida cinica alla cellulite.

