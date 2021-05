Le maschere per il contorno occhi e i patch anti occhiaie rappresentano un aiuto davvero valido per tutte le donne che sono sempre di corsa, alle prese con mille cose da fare e poco tempo per riposare. Sfoggiare un contorno occhi riposato e uno sguardo disteso senza occhiaie non deve essere un lusso per poche. Per questo, esistono la maschera per il contorno occhi e i tantissimi patch decongestionanti, lenitivi e rinfrescanti in grado di donare sollievo immediato in vista di un’occasione importante. Scopriamo insieme quali sono i migliori prodotti, i patch per le occhiaie delle marche più apprezzate e tutti i segreti delle migliori maschere per borse sotto gli occhi, rughe e occhiaie.

Maschera contorno occhi per la notte

Una corretta skin care prevede non solo una maschera contorno occhi da utilizzare una volta a settimana, ma anche uno dei migliori contorno occhi da utilizzare tutti i giorni. Per attenuare i segni di fatica vi suggeriamo di usare le maschere contorno occhi la sera, in modo da lasciarle agire tutta la notte. Ovviamente, leggete sempre le istruzioni del prodotto per poterlo utilizzare al meglio e ottenere maggiori benefici. Quali sono le migliori maschere contorno occhi in commercio nel 2021?

Secondo le beauty influencer una maschera occhi da non lasciarsi sfuggire è firmata VeraLab. Stiamo parlando della Brightening Eye Mask con estraneo di quinoa, acido ialuronico e glicerina. Un’altra maschera rivitalizzante per gli occhi è la Eye Revive Mask di Elemis ricca di antiossidanti.

Foto Amazon

Tra i migliori brand troviamo anche Collistar con il suo Hydro-Gel occhi, un siero in gel che dona al contorno occhi freschezza e luminosità.

Patch contorno occhi: i migliori

Mettiamo da parte le creme e passiamo ai patch, ovvero delle strisce ricche di nutrienti per contrastare gli occhi stanchi e gonfi. Gli eye-patch rappresentano senza dubbio la soluzione più rapida e sbrigativa.

Sempre più brand includono nella propria gamma di prodotti per il contorno occhi patch in tessuto imbevuti di ingredienti fortemente idratanti come collagene e retinolo, per la gioia delle beauty addicted più frettolose!

Ma quali sono i patch occhi migliori? Sono molto apprezzati, in termini di prodotti low cost, i patch della nota catena francese Sephora: la maschera contorno occhi di Sephora in tessuto formato patch è disponibile in tante varianti differenti, da scegliere in base alle proprie esigenze.

Anche la maschera per il contorno occhi di Garnier ha riscosso negli anni numerosi consensi. Il kit Hydra Bomb di Garnier contiene una maschera monodose effetto ghiaccio ricca di acido ialuronico e succo di arancia.

Foto Amazon



Tra le migliori troviamo anche la Eye Mask di Mroobest, il kit contiene ben 60 Patches ricchi di aloe per ridurre le occhiaie, rimuovere il gonfiore e levigare la zona.

Foto Amazon

Da non lasciarsi sfuggire i 60 Patches di PinPoxe, un prodotto idratante anti-rughe ricco di acido ialuronico e collagene.