Molte persone sottovalutano l’importanza del primo pasto della giornata, prezioso non solo per l’organismo ma anche, e soprattutto, per la linea. Con questi preziosi consigli potrete scoprire così la colazione ideale da fare durante la dieta, senza rinunciare sia al dolce che al salato. Saltare la colazione è uno degli errori più comuni di chi vuole intraprendere una dieta ipocalorica. Evitare di mangiare nella prima parte della giornata, è come cercare di far partire l’auto senza carburante causando successivamente una serie di danni a catena. Saltare la colazione significa alterare e rallentare il metabolismo nonché arrivare al pasto successivo molto più affamate provocando conseguentemente un aumento di assunzione di calorie. Vi suggeriamo dei trucchi per non ingrassare, da tenere bene a mente e integrare nella vostra routine quotidiana per fare una vera e propria colazione sana ed equilibrata. Qualunque sia il vostro obiettivo, vi consigliamo di chiedere sempre un parere ad un esperto nutrizionista.

Esempi di colazione dietetica per dimagrire

Colazione e dieta possono trovare il giusto equilibrio? La risposta è sì. Per essere sicure di consumare una colazione bilanciata, è importante ricordare quante calorie assumere a colazione: circa il 20-25% delle calorie totali della giornata. Ma quali possono essere degli esempi di colazione light?

Una spremuta d’arancia per esempio è perfetta per la dieta, magari accompagnata da tre fette biscottate integrali con due cucchiaini di marmellata o miele. Cosa bere a colazione durante la dieta per non ingrassare? Latte parzialmente scremato, caffè, yogurt magro o una tazza di tè verde per variare il menù settimanale. E perché no, ogni tanto inserire anche un centrifugato di frutta e verdura per un duplice effetto: energizzante e depurativo. Cercate di limitare gli zuccheri utilizzando per esempio il miele come dolcificante.

Una colazione dietetica fatta in casa è sicuramente più semplice da preparare e da seguire senza contare la possibilità di poter scegliere gli ingredienti e limitare di conseguenza le calorie che, al bar o in altri luoghi, potrebbero celarsi più facilmente. In alternativa alla colazione dietetica più tradizionale, a casa potrete optare anche per uno yogurt con i cereali, un frutto tagliato a piccole fettine e tre mandorle o qualche bacca di goji. E se siete golose potrete concedervi anche un dolcetto seguendo le nostre ricette per torte light.

Una sana colazionee per dimagrire la pancia

Se state cercando un esempio di colazione per dimagrire la pancia, eccola servita. Non esiste un vero e proprio menù perché potrete variare ogni mattina scegliendo però alcuni degli ingredienti più efficaci per contrastare gonfiore addominale e per dimagrire la pancia. Prima di tutto bere appena sveglie, ancora prima di fare colazione, un bicchiere di acqua tiepida o a temperatura ambiente con il succo di mezzo limone e, possibilmente, anche una spolverata di radice di zenzero fresca. Questa abitudine stimolerà la diuresi e l’eliminazione delle tossine.

Per quanto riguarda gli alimenti, bevete una tazza di tè verde, tre fette biscottate integrali, un frutto o un centrifugato di verdura che potrete preparare con sedano, cetrioli, mela, kiwi, melone o fragole. Cercate di non esagerare con la frutta per non eccedere con gli zuccheri, abbondate con la verdura. Sì a yogurt con cereali integrali, a una fetta di pane integrale con marmellata o nella versione salata con una fetta di fesa di tacchino o bresaola o avocado.

Nel rapporto fra colazione e dieta, la varietà degli alimenti è uno degli ingredienti principali. Cambiare spesso ciò che si mangia al mattino è una maniera ottima per non stancarci mai di ciò che mangiamo e tenere sempre sveglio il metabolismo.

Colazione dietetica salata: idee sane e sfiziose

E che ne dite delle uova per la colazione ideale per dimagrire? Ecco le varianti per una colazione dietetica salata: non solo uova ma anche altre idee sfiziose. Potrete optare per un avocado toast, tra le tendenze healthy food del momento con pane tostato rigorosamente integrale e spaziare con la fantasia per la scelta degli ingredienti: uova, salmone affumicato, prosciutto cotto o verdura come i pomodori o i cetrioli. Un’idea di colazione proteica e sana è l’omelette a base di albume d’uovo e farina di ceci, una vera e propria delizia da provare almeno una volta a settimana!

Errori da non fare a colazione per perdere peso

Dimagrire con una colazione abbondante durante la dieta è possibile? Assolutamente sì a patto che si scelgano i giusti alimenti. Molto più facile è invece ingrassare con una colazione scarsa a base di pochi biscotti ma ricchi di grassi, zuccheri e calorie. Mangiare a colazione biscotti, cornetti e merendine è un errore molto comune che comporta non solo l’ingerimento di calorie e grassi in eccesso, ma a metà mattinata potrete essere colte all’improvviso da una fame nervosa. Mangiare di più ma alimenti genuini ed equilibrati vi permetterà di arrivare al pasto successivo con la giusta dose di energia. In questo modo potrete mangiare tranquillamente fette biscottate, una fetta di pane tostato, un centrifugato di verdura, cereali o muesli o anche un toast salato con ingredienti poveri di grassi. Sarà il vostro dietologo o nutrizionista a suggerirvi le giuste quantità.