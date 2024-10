Torte per una colazione sana: come preparare dolci sfiziosi, morbidissimi e veloci

Banditi i biscotti e la brioche a colazione, se si vuole stare attente alla linea. Allora, cosa si può mangiare per un primo pasto della giornata equilibrato e light? La colazione è un pasto fondamentale, che serve per il benessere di tutta la giornata. Generalmente, però, per fare presto spesso si ricorre a cibi poco salutari e veloci, dimenticando la sua importanza. Esistono, però, alcune torte da poter preparare per una colazione sana, così da iniziare la giornata con la giusta energia senza rinunciare al gusto. Con ingredienti nutrienti e naturali, è possibile preparare delle torte semplici e gustose. Si tratta di ricette per un dolce risveglio. Siete pronte a scoprirle? Vi stupiranno perché sono leggere, soffici e gustose e, con una fetta, potrete fare una deliziosa colazione accompagnata da una tazza di tè verde, un caffè senza zucchero e un frutto fresco o una spremuta d’arancia.

Torte sfiziose e veloci per la colazione: la torta soffice al cacao

La torta soffice al cacao è deliziosa, con una consistenza leggera da sciogliersi in bocca. Facile da preparare, richiede soltanto degli ingredienti semplici che possono dare vita a un dolce adatto anche alla merenda.

Ingredienti:

200 grammi di farina

200 grammi di zucchero

80 grammi di cacao amaro

320 grammi di latte

Cannella q.b.

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

Unite la farina, lo zucchero, il cacao amaro e, a piacere, un pizzico di cannella. Aggiungete poi il latte, mescolando gli ingredienti fino a quando non avrete ottenuto una crema densa e omogenea. Aggiungete la bustina di lievito, passandolo con un colino a setaccio per evitare grumi. Versate l’impasto in una teglia dal diametro di ventidue centimetri ricoperta di carta da forno e infornate in forno statico preriscaldato a 180° per quaranta minuti. Per una colazione light ed equilibrata, mangiatene una fetta da 80 grammi.

Torta per colazione sana: la ricetta della torta alla ricotta e profumo di limone

La torta alla ricotta e profumo di limone è un dolce classico che fa parte della tradizione culinaria. Morbida, è in grado di conquistare i palati dei più grandi, ma anche dei piccoli. Dalla consistenza cremosa e morbida, è perfetta per ogni occasione e l’accostamento limone e ricotta dona freschezza e leggerezza. Una torta soffice, delicata e leggera grazie alla consistenza della ricotta con un delizioso profumo di limone. Ottima anche la torta all’arancia, preparata con quest’ultima al posto del limone.

Ingredienti:

250 grammi di farina

250 grammi di zucchero

250 grammi di ricotta

Sale q.b.

Latte q.b.

1 bustina di lievito

Scorza grattugiata di un limone

1 bustina di vanillina

Preparazione:

Amalgamate la ricotta con lo zucchero. Aggiungete un po’ di latte, la farina, la scorza grattugiata di un limone, il lievito, la vanillina e un pizzico di sale. Una volta ottenuto il composto omogeneo – che dovrà apparire piuttosto solido – versatelo su una teglia foderata di carta da forno. Infornate a 200° per trenta minuti circa. Per una colazione light ed equilibrata, mangiatene una fetta da 60 grammi.

Torta da colazione morbidissima: la ciambella all’acqua

La ciambella all’acqua è un’alternativa soffice, gustosa e leggera per la colazione. Delizioso dolce, si distingue per la consistenza morbida. È buonissima da gustare da sola o accompagnata da marmellata. Anche in questo caso, la ricetta è facile e veloce da preparare.

Ingredienti:

3 uova

240 grammi di zucchero

130 grammi d’acqua

1 bustina di vanillina

250 grammi di farina

1 bustina di lievito

1 cucchiaio di cacao amaro

120 grammi di olio di semi

Preparazione:

Montate le uova con lo zucchero. Aggiungete l’olio, l’acqua, il lievito e la vanillina. Versate nella teglia foderata di carta da forno tre quarti dell’impasto. Aggiungete il cacao per, poi, riversarlo sulla torta con effetto marmorizzato. Infornate a 180 gradi per quaranta minuti circa.

Dolci per colazione veloci: torta di mele

La torta di mele è la ricetta della nonna per eccellenza, perfetta per essere consumata la mattina a colazione o il pomeriggio a merenda. Con un po’ di cannella, poi, è davvero imperdibile. La preparazione richiede quindici minuti, mentre la cottura cinquanta minuti circa.

Ingredienti:

50 grammi di fecola di patate

200 grammi di farina 00

100 grammi di burro

150 grammi di zucchero

3 uova

70 millilitri di latte

1 limone

2 mele

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Zucchero a velo q.b.

Preparazione: