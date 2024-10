La nonna la prepara così, la torta di mele più buona da provare

Facile e veloce, hai mai provato a preparare la torta di mele con la ricetta della nonna? Ecco come ottenere un dolce fatto in casa a dir poco squisito!

La torta di mele è un grande classico del periodo autunnale e invernale. Da preparare con pochi ingredienti, la torta di mele è perfetta per una colazione sana e genuina o per una merenda da proporre anche ai bambini al loro rientro da scuola.

Come preparare la torta di mele secondo la ricetta della nonna? La tradizione la vuole soffice e con le mele tagliate a fettine sottili, trattandosi di una ricetta della nonna non avrai bisogno di alcun strumento particolare, bensì dovrai rimediare una ciotola e il famoso cucchiaio di legno.

Ecco, quindi, come poter portare a tavola un dessert da leccarsi i baffi!

Come preparare la torta di mele classica

Ricorda che per la preparazione dei dolci fatti in casa è importante che le uova siano a temperatura ambiente! Quindi toglile dal frigorifero almeno 2 ore prima della preparazione della torta.

Se ti piacciono i dolci con le mele, non perdere la ricetta del plumcake con mela e cannella!

Ingredienti

280 gr di farina 00

120 gr di zucchero

120 ml di olio di semi

80 ml di latte

3 uova

3 mele

1 bustina di lievito in polvere per dolci vanigliato

1 limone

zucchero a velo

Procedimento

Per poter preparare la torta di mele dovrai innanzitutto sbattere le uova con lo zucchero. Aggiungi l’olio di semi a filo, poi procedi con il latte leggermente intiepidito. Unisci la farina 00, il lievito per dolci istantaneo vanigliato e mescola nuovamente con il cucchiaio di legno. Se preferisci puoi usare la frusta manuale! Quindi mescola fino a quando non avrai ottenuto un composto omogeneo privo di grumi. Aggiungi la scorza di un limone edibile, in alternativa puoi spremere il limone così da ottenere il suo succo. Ricordati di filtrarlo. Sbuccia le mele e tagliale a fettine, poi aggiungine metà al composto. Amalgama per bene e versa il tutto all’interno di uno stampo imburrato e infarinato. Aggiungi le altre mele su tutta la superficie e inforna a 180 gradi per circa 35 – 40 minuti. Prima di sfornare effettua la prova stecchino. Lascia raffreddare la torta di mele, rimuovila dallo stampo e spolvera dello zucchero a velo su tutta la superficie!

Conserva la torta di mele all’interno di un contenitore per dolci, altrimenti rischia di seccarsi nel giro di qualche ora.

Se vuoi proporre la torta di mele come dessert della domenica per un pranzo con gli ospiti, portala a tavola accompagna da una buonissima crema pasticcera fatta in casa!