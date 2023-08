Benedetta Parodi, la ricetta golosa e semplicissima per dei pancake leggeri e irresistibili: adatti a tutta la famiglia

La ricetta dei pancake di Benedetta Parodi è subito diventata virale: come li prepara la nota food blogger? Così sono perfetti per tutti.

La celebre conduttrice non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Negli anni la Parodi ha messo in piedi una carriera a dir poco pazzesca, affermandosi come una vera e propria icona del settore food. Grazie ai suoi celebri programmi, infratti, la conduttrice piemontese non manca mai di dispensare ricette e consigli molto apprezzati dai sui fan. Questa volta la nota Benedetta ha reso pubblica la ricetta dei suoi squisiti pancake, ma come li prepara?

Per farlo la Parodi ha scelto il web e, più precisamene, Instagram. Qui la conduttrice vanta un profilo non di poco conto, con un numero incredibile di fan che non smettono mai di seguirla. Proprio loro sono rimasti particolarmente colpiti dalla ricetta della Parodi, che ha deciso di realizzare dei pancake dolci ideali per la prima colazione o per uno spuntino goloso.

I pancake arrivano direttamente dagli Stati Uniti e negli ultimi anni hanno conquistato i palati di milioni di italiani, e non solo. La loro, infatti, è una delle ricette più replicate in assoluto, sia nella versione classica che con qualche variante aggiunta. Quella di Benedetta Parodi prevede l’utilizzo di un ingrediente a dir poco insolito, di che cosa si tratta?

Benedetta Parodi, la ricetta dei suoi pancake è copiatissima

La ricetta per i pancakes di Benedetta Parodi prevede:

2 uova

1 cucchiaio di zucchero

1 pizzico di sale

200 gr di farina

1/2 bicchiere di latte vegetale

1 pizzico di bicarbonato

Una volta aggiunti tutti gli ingredienti in una terrina, mescolare a mano con una frusta fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. La Parodi ha svelato che, utilizzando il latte vegetale (per la precisione quello di mandorla e cereali) i pancake non solo sono più soffici ma anche molto più profumati. Per completare, la conduttrice ha aggiunto frutti di bosco frescai come mirtilli e lamponi, per dare un tocco di colore e un pizzico di dolcezza in più.

Per realizzare in pancake bisogna munirsi di una padella bassa, meglio se antiaderente, e cospargerla con un sottilissimo strato di olio. I pancake vanno cotti a fuoco molto basso e girati quando sulla superficie iniziano a formarsi delle piccole bollicine. In questo modo saranno super soffici e cotti al punto giusto! A cottura ultimata, la Parodi li ha disposti uno sopra l’altro su di un piatto, così da servirgli meglio a tavola.