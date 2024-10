Pancake con la zucca: la ricetta da gustare in autunno

I pancake con la zucca sono un piatto autunnale, perfetto per questo periodo dell’anno. Possono essere farciti in base ai propri gusti.

L’autunno è la stagione dei profumi e dei sapori unici, così come quella dei cibi dai colori caldi. La zucca, ad esempio, è uno dei frutti più gustosi che ci siano, in grado di far respirare appieno l’atmosfera autunnale. Protagonista di numerose ricette, lo è anche di una versione super-deliziosa dei pancake.

Dolce e dalla consistenza cremosa, la zucca è un ingrediente perfetto per poter arricchire ricette salate e dolci. In questo caso, si tratta della ricetta dei pancake con la zucca. Scopriamo come prepararla per gustarla in autunno.

La ricetta dei pancake alla zucca

Golosi e facili da preparare, sono un connubio perfetto tra sapore e morbidezza. Ideali per un brunch o una colazione sana, i pancake con la zucca sono amatissimi dagli adulti e dai bambini. La preparazione può essere anche creativa e particolarmente divertente e necessita di appena trenta minuti. Scopriamo gli ingredienti per dieci persone.

Ingredienti:

150 grammi di farina 00

150 grammi di zucca

120 millilitri di latte

1 uova

8 grammi di lievito per dolci

Lamelle di mandorle q.b.

40 grammi di zucchero di canna

Miele q.b.

Preparazione:

Per preparare dei buonissimi e soffici pancake con la zucca, iniziamo tagliando la zucca a cubetti. Versiamo questo ingrediente delizioso e versatile all’interno di una ciotola di vetro e inseriamola nel microonde per circa quattro minuti, avendo cura di coprirla con un piattino. La zucca può anche essere cucinata al vapore. Versiamo zucchero di canna e uovo in una ciotola e mescoliamo con una frusta. Aggiungiamo, quindi, la zucca schiacciata e cotta, mescolando. Aggiungiamo il latte e inseriamo la farina, un po’ alla volta, mescolando fino a ottenere una pastella cremosa, liscia e senza grumi. Aggiungiamo, quindi, del lievito e mescoliamo. Mettiamo un filo di olio in una padella antiaderente, a cui unire tre cucchiai di impasto. Cuociamo, quindi, per tre minuti circa fino alla comparsa di bolle in superficie. Giriamo i pancake, proseguendo la cottura anche dall’altro lato. Facciamo, ovviamente, così per tutti i pancake e, infine, decoriamoli a piacere prima di servirli!

Pancake alla zucca con cioccolato o cannella è, ad esempio, un modo per decorarli, ma possiamo utilizzare anche mandorle, frutta di tutti i tipi, crema di nocciole o marmellata. Ovviamente, è possibile preparare anche la ricetta dei pancake alla zucca light senza uova. Infine, è possibile preparare l’impasto dei pancake prima, conservandolo in frigo per il giorno dopo; oppure, è possibile cuocere i pancake direttamente e scaldarli il giorno dopo o anche surgelarli.