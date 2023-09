Cannella, la spezia più amata dell’autunno: perché non farcela mancare, i benefici di cui pochi sanno

La cannella è una spezia profumata e utile in cucina che ha tantissimi benefici per la salute, un vero toccasana con proprietà importanti.

Una spezia che ha un sapore intenso, quasi piccante, perfetta per i dolci, i liquori ma anche per insaporire in modo insolito i piatti.

Molto simile ai chiodi di garofano, a cui si accompagna benissimo, è facile da reperire e si trova anche al supermercato ad un costo basso.

Cannella: i benefici per l’organismo

La cannella deriva dalla corteccia essiccata dell’albero, a cui viene rimosso il sughero esterno. La Cannella Vera è la migliore ma anche le altre tipologie sono salutari. Ha una storia antichissima e già in Cina veniva ampiamente utilizzata, poi gli Egizi ne hanno fatto un uso particolare per le imbalsamazioni e successivamente anche i greci.

Oggi è molto gettonata per dolci e prodotti che ricordano molto il periodo invernale e di Natale, in realtà però non tutti sanno che è un vero toccasana per l’organismo e, nella medicina popolare, viene sfruttata proprio per le proprietà particolari. È utile contro i malanni stagionali, problemi intestinali, per disinfettare le ferite, per la diarrea ma anche per chi ha problemi al colon, chi soffre di dispepsia o disturbi legati alle mestruazioni.

Ha un’applicazione enorme, non fa male, si trova facilmente quindi introdurla nella dieta è un’ottima idea. 100 grammi di cannella hanno circa 250 calorie, ovviamente si può anche non utilizzare per intera o sfruttare la polvere. Per ragioni terapeutiche andrebbe preferita quella intera perché conserva meglio i suoi benefici. Questa è fondamentale perché ha un’azione astringente, digestiva e antimicrobica.

Coloro che hanno infiammazioni gengivali o alla mucosa della bocca troveranno aiuto nell’olio essenziale di cannella, per chi soffre di disturbi digestivi questa può dare un valido aiuto e, più in generale, per i malanni stagionali e la prevenzione si può applicare in bevande calde da consumare come tè o latte. Gli studi hanno dimostrato che abbassa i livelli di glucosio nel sangue.

La polvere è gustosa e pratica ma gli effetti sono insufficienti, quindi laddove si utilizzi in cucina per il gusto va anche bene ma non per le sue proprietà. Ha un potere antiossidante ed è un afrodisiaco naturale, ha inoltre una natura neuroprotettiva quindi è molto utile nella prevenzione di malattie come demenza e simili. In generale permette di combattere: candidosi orale, colon irritabile, migliorare il circolo digestivo e gastrointestinale, ridurre dolori del ciclo. Vale sicuramente la pena provare essendo una spezia e quindi senza alcuna controindicazione.