Composta di mele, la crema irresistibile adatta ad ogni dolce: come prepararla a casa e conservarla per mesi

Preparare una composta di mele in casa è molto semplice con questa ricetta super veloce, e si può conservare per mesi.

Le mele sono il frutto più amato in ogni stagione: sono ricche di proprietà benefiche e quante volte si è sentito dire “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Si prestano a tantissime ricette, soprattutto dolci. Per la loro versatilità, sono adatte anche per creare una composta di mele che sarà gustosissima da mangiare al cucchiaio.

Non finisce qua, la composta di mele si può usare anche per farcire yogurt o torte, da spalmare su fette biscottate o pane. Gli ingredienti per prepararla sono pochi, ma non mancheranno le spezie per darle un profumo davvero invitante e un sapore davvero gustoso.

La ricetta della composta di mele: ingredienti e procedimento

Per preparare la composta di mele occorreranno sicuramente le protagoniste di questa ricetta, le mele (possibilmente variante Golden o comunque una tipologia succosa), lo zucchero e l’acqua. Come spezie ci si può sbizzarrire ma in questa ricetta vengono utilizzate cardamomo, cannella e pepe, per dare delle notte piccantelle e profumate alla crema. Andrà anche molto bene usare la profumata vaniglia.

Gli ingredienti per la composta di mele sono:

4 mele Golden

2 cucchiai di zucchero

4 cucchiai di acqua

1 cucchiaino di cardamomo in polvere

1 cucchiaino di cannella

una macinata di pepe

Il procedimento per ottenere la composta di mele:

Lavare le mele e sbucciarle. Tagliarle a dadini di circa 1 centimetro e metterle in una pentola antiaderente. Versarci sopra lo zucchero e le spezie. Unire l’acqua e mescolare. Mettere sul fuoco medio e cominciare a far cuocere le mele finché saranno morbide ma non sfatte. Passare la composta con un mixer a immersione (andrà bene anche un passaverdure). Servire la composta come più si preferisce (spalmandola su pane, fette biscottate, per completare uno yogurt o semplicemente da mangiare al cucchiaio).

Per conservare la composta di mele, versarla in vasetti chiusi ermeticamente. In questo modo si potrà conservare questa crema anche per diversi mesi. Se invece si vuole consumare subito, è bene che stia in frigorifero per massimo 1-2 giorni ben chiusa in un contenitore. La composta di mele è ideale da utilizzare a colazione per partire con il piede giusto, oppure da gustare a merenda. La adoreranno anche i bambini! Non c’è limite all’uso che se ne potrà fare ed è un’alternativa sana alle composte industriali (che spesso sono addizionate da zuccheri e altri ingredienti non propriamente sani).