Ricette senza glutine: 3 piatti facili e sfiziosi

Volete delle ricette senza glutine gustose e facili da realizzare? Allora leggete il nostro menu di seguito. Infatti abbiamo scelto le migliori tra tante proposte presenti nel nostro ricettario, proprio per voi che vi state chiedendo cosa mangiare a pranzo o a cena senza glutine. Ovviamente senza rinunciare al gusto! Preparare tanti piatti senza glutine per antipasti, primi e dolci sarà un gioco da ragazzi, prendete nota!

Ricette di antipasti senza glutine: i tacos di pesce

Foto Shutterstock | Magdanatka

I tacos di pesce sono deliziose tortillas di mais ottime come antipasti ma anche come stuzzichino per aperitivi o brunch. Vanno servite calde e farcite con cavolo, pezzetti di pesce bianco, cipolle marinate e salsine varie.

Insalata di riso

Foto Shutterstock | Oxana Denezhkina

L’insalata di riso è una delle ricette senza glutine più famose e amate per la sua versatilità e per il fatto che può essere preparata con largo anticipo e gustata anche fuori casa. Infatti la potete preparare con tanti ingredienti diversi in base ai vostri gusti e portarla in tavola – o in ufficio – anche il giorno dopo.

Ad esempio potete farla soltanto con verdure, con pollo, carne o salumi, oppure con pesci e frutti di mare. E poi è buona in qualsiasi momento dell’anno, non solo d’estate. Insomma, il limite di questa ricetta senza glutine è solo la vostra fantasia!

Ricette dolci senza glutine: il semifreddo al cioccolato fondente

Foto Shutterstock | Alp Aksoy

Il semifreddo al cioccolato fondente è un goloso dessert che piace a tutti, ed è anche facile da fare. Per questa ricetta vi serviranno pochi ingredienti ed inoltre, questo semifreddo, tra tutti i dolci senza glutine è anche senza uova!

Quindi possiamo dire che è la soluzione perfetta se non le avete a portata di mano oppure se i vostri ospiti hanno anche una intolleranza alle uova. Che dire di più? Non vi resta che provarla per gustare la sua bontà!