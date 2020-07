Oggi vi spieghiamo come fare il semifreddo al cioccolato, un dessert davvero delizioso e squisito che non è per niente difficile da fare in casa. Servono pochi ingredienti ed una piccola dose di pazienza, la ricetta che vi proponiamo noi è con il cioccolato fondente, senza uova ed è, ovviamente, un dolce facile e veloce da preparare in poco tempo. Per fare un ottimo semifreddo al cioccolato dovete usare dell’ottimo cioccolato fondente, magari con il 70% di cacao, migliore sarà il cioccolato, più corposo e intenso sarà il vostro semifreddo. Se volete potete utilizzare anche il cioccolato bianco, il risultato sarà comunque formidabile. Scopriamo insieme come preparare la torta semifreddo al cioccolato veloce senza cottura!

Ingredienti

cioccolato fondente 250 gr

burro 100 gr

zucchero a velo 100 gr

uova 4

lingue di gatto o frutta fresca per decorare qb