L’insalata di riso è la ricetta estiva per eccellenza: buona, colorata e super facile da preparare! Questo piatto estivo si presta a qualsiasi tipo di personalizzazione. La ricetta, infatti, può essere preparata con tantissimi ingredienti da scegliere ed abbinare sapientemente. Quindi, spazio alla fantasia e alla creatività! In ogni caso, fate attenzione alla cottura del riso all’insalata che deve essere scolato al dente. Inoltre, questo gustoso piatto unico può essere anche preparato in anticipo e gustato al momento opportuno. L’insalata di riso è quindi perfetta per un pranzo al sacco, un picnic, una scampagnata, da portare in ufficio o da consumare sulla spiaggia o in montagna.

Ingredienti

300g di Riso

80g di Cetriolini sott'aceto

150g di Groviera

80g di Olive

150g di Peperoni

80g di Piselli

150g di Pomodori

6g di Erba cipollina

100g di Wurstel

200g di Tonno

q.b. sale

q.b. olio extravergine di oliva