3 ricette per la friggitrice ad aria

Cucinare in modo gustoso e senza condimenti in eccesso oggi non solo è possibile, ma si può fare in modo pratico e veloce grazie alla friggitrice ad aria.

Questo elettrodomestico è, infatti, sempre più apprezzato da chi ama piatti saporiti e croccanti, ma desidera seguire un’alimentazione sana e mantenersi in forma.

Inoltre, con degli apparecchi di qualità, come i modelli di friggitrici ad aria Moulinex, si possono fare tante altre cose e, oltre a realizzare tante ricette originali, si può anche scongelare il pane e cuocere dolci e torte.

Ecco qualche ricetta da realizzare in pochi minuti con la friggitrice ad aria per deliziare il palato e stupire gli ospiti.

Gnocchi di patate fritti per un aperitivo insolito

La friggitrice ad aria può cuocere gli gnocchi di patate facendoli diventare un gustoso e originale aperitivo o uno snack salato da consumare quando si ha voglia di qualcosa di sfizioso. Per preparare gli gnocchi di patate fritti per 4 persone occorrono circa 200 grammi di gnocchi crudi da mettere nel cestello della friggitrice ad aria con un po’ di olio. Gli gnocchi vanno lasciati cuocere per 10 minuti a 200°C e bisogna ricordarsi di scuotere il cestello dopo 5 minuti per evitare che gli gnocchi si attacchino e per rendere uniforme la cottura. Si servono caldi, con salsa di pomodoro o ketchup.

Carote fritte, un’alternativa alle classiche patatine

Tutti conoscono le patatine fritte, ma gustare le carote dopo averle cotte nella friggitrice ad aria è un ottimo modo per uno snack o un contorno sfizioso e salutare. Per preparare le carote fritte bisogna tagliare le verdure a listarelle e condirle con olio, sale ed erbe aromatiche: le più indicate sono il timo e l’origano. Meglio lasciarle marinare qualche minuto nel condimento e poi cuocerle nel cestello della friggitrice ad aria per circa 15 minuti a 200° avendo cura di scuotere il cestello ogni tanto e di verificare l’andamento della cottura.

Fish & Chips, un classico della cucina anglosassone

Fish & Chips è un piatto tipico anglosassone che si può trovare anche nella versione street food. Per prepararlo occorrono 4 filetti di merluzzo congelati, circa 400 g di patate fresche da tagliare a listarelle, 1 uovo, 70 g di pangrattato e 3 cucchiai di farina per la panatura, prezzemolo, sale e ovviamente olio.

Per prima cosa bisogna tagliare le patate a listarelle e lasciarle riposare in acqua fresca per 30 minuti. Intanto, i tranci di merluzzo vanno tolti dal freezer circa 10 minuti prima di metterli nella friggitrice ad aria.

Per la panatura, invece, si può mescolare il pangrattato con sale, pepe, prezzemolo ed eventualmente altre spezie. In una ciotola bisogna mettere la farina e in un’altra l’uovo appena sbattuto per impanare i tranci di pesce. Questi vanno prima nella farina, poi nell’uovo e all’ultimo andranno rigirati nel pangrattato eliminando quello in eccesso.

Le patate vanno scolate e asciugate con un canovaccio e messe nel cestello della friggitrice insieme ai pezzi di merluzzo con un po’ di olio: per preparare fish & chips occorrono circa 25 minuti di cottura a 200 °C.