Il fish and chips è la ricetta di un tipico ed originale secondo piatto inglese costituito da filetto di pesce, in genere merluzzo o eglefino, che viene fritto in una pastella. Il tutto viene poi contornato da tante patatine. Questo secondo piatto è variabile non sono per il tipo di pesce e il suo spessore ma anche per la qualità delle patate e il modo in cui vengono fritte. Particolare è anche la pastella perché può essere aromatizzata conferendo carattere e sapore al piatto. Ci sono tanti modi di servire questo piatto, in genere molto semplici ma non senza eleganza.

Ingredienti

Merluzzo 500gr

Patate 500 gr

Uova 1 tuorlo

Farina tipo 00 50 gr

Farina di mais 70gr

Latte 200 ml

Paprika 1 pizzico

Lievito di birra disidratato 8 gr

Olio di semi 500 ml