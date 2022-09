Gnocchi con patate

Gli gnocchi sono uno degli impasti di base più semplici e amati in Italia, hanno il pregio di cuocere in un solo minuto quindi sono una specie di ricetta salva vita per chi lavora o ha bambini che spesso richiedono un cambio di portata al volo. Se avete un pò di tempo e voglia di stare in cucina potreste preparare gli gnocchi in casa, sono semplicissimi e vedrete che soddisfazione servire gli gnocchi fatti con le vostre mani, richiedono un pò di pazienza ma non ve ne pentirete!

Ingredienti

Farina 300 gr

Patate 1 kg

Uova 1

Sale