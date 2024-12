Non buttare via il pane raffermo: ci puoi preparare queste buonissime polpette senza carne

Se hai del pane raffermo non buttarlo via, ci potrai preparare queste buonissime polpette filanti con la scamorza!

La ricetta è semplice e veloce, motivo per cui potrai prepararla anche se sei alle tue prime esperienze con la preparazione delle varie pietanze. Le polpette di pane e scamorza sono senza carne e facili da preparare, ideali come salva cena o svuota frigo dell’ultimo minuto.

Il pane raffermo non va assolutamente buttato via, può essere utilizzato per la preparazione di tantissime ricette, proprio come questa. Le polpette di pane e scamorza piaceranno anche ai bambini.

Ecco, quindi, la ricetta facile e veloce per cuocere le tue polpette in padella con un filo d’olio! Potrai anche prepararne di più e congelarle in un sacchetto, quando dovrai consumarle ti basterà tirarle fuori e lasciarle scongelare.

Come preparare le polpette di pane e scamorza per una cena sfiziosa e veloce

Oltre alla cottura in padella facile e veloce, queste polpette possono essere cotte anche in friggitrice ad aria o al forno. Ti basterà impostare una temperatura di circa 160 gradi e cuocerle per massimo 15 minuti.

Non aumentare la temperatura e non prolungare il tempo di cottura, altrimenti rischi di ottenere delle polpette troppo asciutte e per nulla filanti! Segui passo dopo passo il procedimento qui sotto e otterrai un secondo piatto da leccarsi i baffi.

Ingredienti

250 gr di pane raffermo

100 gr di scamorza

125 ml di latte

1 uovo

30 gr di pangrattato

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

Procedimento

Per poter preparare le polpette dovrai come prima cosa tagliare a fette il pane raffermo, dopodiché bagnalo nel latte. Quindi strizza il pane, mettilo all’interno di un mixer e inizia a tritare il tutto in modo grossolano. Sposta il pane leggermente tritato all’interno di una ciotola, unisci l’uovo, il latte avanzato e il pizzico di sale e pepe. Amalgama per bene il tutto fino ad ottenere un composto facile da lavorare. Taglia la scamorza a tocchetti, metti per un momento da parte. Forma le tue polpette: prendi un po’ di impasto e posiziona al centro un tocchetto di scamorza. Chiudi con altro impasto e forma la polpetta. Continua così fino a quando non avrai esaurito tutti gli ingredienti. Dopo che avrai terminato passa le polpette nel pangrattato. Prendi una padella e riscalda un filo d’olio extra vergine di oliva, poi posiziona le polpette una accanto all’altra. Lascia cuocere per circa 10 minuti, ricordati di girarle di tanto in tanto così da ottenere una cottura più omogenea. Le polpette di pane e scamorza sono pronte per essere portate in tavola!

