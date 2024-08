Occhi, i segreti dei make-up artist per farli sembrare più grandi con il trucco

Ecco come far sembrare i tuoi occhi più grandi con il trucco grazie ai segreti dei make-up artist: consigli pratici sui prodotti da usare e come applicarli per uno sguardo irresistibile.

Avere uno sguardo da cerbiatta, con occhi grandi e luminosi, è il desiderio di noi tutte. Da sempre gli occhi sono considerati lo specchio dell’anima e sono tra le principali armi di seduzione, sia femminile che maschile.

Non tutte però abbiamo la fortuna di avere occhi come quelli di attrici come Angelina Jolie o Scarlett Johansson, considerati tra i più belli del mondo: per fortuna il trucco può essere un alleato prezioso per raggiungere questo obiettivo. I make-up artist conoscono diverse tecniche per far sembrare gli occhi più grandi e definire lo sguardo, creando un effetto che accentua la loro bellezza naturale. In questo articolo ti sveliamo tutti i segreti del trucco che può aiutarti a ottenere occhi più grandi e seducenti: prendi nota.

Come far sembrare gli occhi più grandi con il trucco: la base

Iniziamo dalla base, fondamentale per un trucco occhi impeccabile: la cura della pelle aiuta decisamente a migliorare l’aspetto degli occhi. Una pelle ben idratata nella zona perioculare è fondamentale per ottenere un trucco uniforme e luminoso. Utilizza una crema specifica per il contorno occhi per ridurre gonfiori e linee sottili, migliorerai così la base su cui applicherai il make-up.

Passiamo ora al trucco: il primo passo è uniformare l’incarnato della zona attorno agli occhi utilizzando un correttore. Scegli un prodotto leggermente più chiaro del tuo tono di pelle per illuminare la zona e ridurre l’aspetto delle occhiaie. Un correttore cremoso può aiutare a nascondere le ombre sotto gli occhi e a preparare la palpebra per l’applicazione dell’ombretto. Applica poi il fondotinta per creare una base uniforme che consenta al trucco di aderire meglio e durare più a lungo.

Contouring intelligente, il trucco per far sembrare gli occhi più grandi

Il contouring non è solo per il viso: può anche essere applicato intorno agli occhi per modificarne la percezione delle dimensioni. Usando un bronzer o una polvere leggermente più scura del tuo tono di pelle puoi creare ombre sotto l’osso sopraccigliare e lungo i lati del naso.

Questo aggiunge definizione e fa sembrare gli occhi più prominenti. Il fard applicato sugli zigomi alti, verso le tempie, solleva l’intero viso, attirando l’attenzione sugli occhi.

Ombretto, gioca con il chiaroscuro per aggiungere profondità

Il gioco di luci e ombre è essenziale per creare l’illusione di occhi più grandi. Scegli un ombretto chiaro, come un beige o un avorio, e applicalo sulla palpebra mobile per illuminare l’area. Successivamente utilizza un colore più scuro, come un marrone o un grigio taupe, per definire la piega dell’occhio.

Sfuma bene per evitare linee nette e creare una graduale transizione tra i colori. Questo contrasto darà profondità allo sguardo, rendendo gli occhi visivamente più grandi.

Evita invece gli ombretti scuri applicati su tutta la palpebra: possono far sembrare gli occhi più piccoli e incavati. Se desideri comunque utilizzare ombretti dal colore intenso applicalo solo sulla piega dell’occhio o sull’angolo esterno, lasciando il centro della palpebra più chiaro. Questo trucco crea un effetto tridimensionale che dà l’illusione di profondità e apertura.

Al centro della palpebra puoi applicare ombretti satinati o con un leggero effetto gloss per catturare la luce e creare un punto focale che attira lo sguardo. Questo trucco fa sembrare la palpebra più ampia, e di conseguenza gli occhi più grandi. Il gloss trasparente può anche essere applicato sopra l’ombretto per un effetto bagnato e moderno, usane però solo una piccola quantità per evitare sbavature.

L’importante è sfumare accuratamente tutti i prodotti applicati intorno agli occhi. Linee troppo marcate o mal sfumate possono ridurre l’effetto di occhi grandi. Utilizza pennelli adatti per sfumare l’ombretto e l’eyeliner. In questo modo creerai transizioni morbide e naturali che rendono lo sguardo più ampio e profondo.

La tecnica del “cut crease”

Il “cut crease” è una tecnica avanzata di trucco occhi che enfatizza la piega naturale dell’occhio, creando un forte contrasto tra la palpebra mobile e la zona superiore. Come realizzarla? Applica un ombretto scuro nella piega dell’occhio, tracciando una linea netta che separi la palpebra mobile dal resto.

Questa tecnica solleva lo sguardo e rende l’occhio più definito. Completa con un ombretto chiaro sulla palpebra mobile per massimizzare l’effetto.

Occhi più grandi con il trucco, applica l’eyeliner così

L’eyeliner può essere un grande alleato per far sembrare gli occhi più grandi, ma è importante utilizzarlo con cura. Traccia una linea sottile lungo l’attaccatura delle ciglia superiori, che si allarga leggermente verso l’angolo esterno dell’occhio.

Un trucco popolare è l’eyeliner “cat-eye”, che estende la linea verso l’esterno con una piccola “coda” all’insù. Questo trucco allunga lo sguardo, creando l’illusione di occhi più ampi. Evita invece di applicare l’eyeliner sulla rima inferiore, poiché potrebbe chiudere lo sguardo.

Matita nude sulla palpebra inferiore e Illuminante sugli angoli interni

Un trucco tra i più efficaci per far sembrare gli occhi più grandi è l’uso di una matita color carne nella rima interna inferiore, da preferire rispetto alla matita bianca, che può sembrare innaturale su alcuni toni di pelle.

Questa tecnica illumina lo sguardo, creando l’illusione di un occhio più ampio e riposato. Devi evitare invece le matite scure nella rima interna, poiché tendono a far sembrare gli occhi più piccoli e meno definiti.

Un altro trucco semplice ma estremamente efficace è l’uso di un illuminante sugli angoli interni dell’occhio. Applica una piccola quantità di ombretto shimmer o un prodotto specifico per illuminare l’area vicino al dotto lacrimale. Questa tecnica non solo rende gli occhi più luminosi ma dà anche l’illusione di una maggiore apertura dell’occhio. Puoi estendere l’illuminante anche sotto l’arcata sopraccigliare per un effetto ancora più evidente.

Curvatura delle ciglia: piega e mascara

Le ciglia ben curate fanno un’enorme differenza nella percezione delle dimensioni degli occhi. Inizia usando un piegaciglia, uno strumento semplice ma efficace, per dare alle ciglia una curva verso l’alto. Questa azione apre lo sguardo e dà l’impressione di occhi più grandi.

Poi applica un mascara volumizzante o allungante, concentrandoti sulle ciglia superiori. Un trucco dei make-up artist è applicare il mascara anche sulle ciglia inferiori per aggiungere definizione, facendo attenzione a non esagerare per evitare un effetto troppo pesante.

Se desideri ingrandire ancora di più gli occhi puoi prendere in considerazione l’uso di ciglia finte o l’applicazione di extension alle ciglia. Le ciglia finte a ciuffetti sono ideali per un effetto naturale perché possono essere applicate solo negli angoli esterni per allungare lo sguardo.

Le extension invece forniscono un effetto più duraturo e possono essere personalizzate per adattarsi alla forma dei tuoi occhi. Entrambe le opzioni sono ottime per accentuare la curvatura naturale delle ciglia e far sembrare gli occhi più grandi.

Sopracciglia ben definite

Uno step fondamentale per dare armonia al viso e mettere il risalto lo sguardo è la definizione delle sopracciglia: se ben curate e definite possono sollevare lo sguardo e far sembrare gli occhi più grandi. Se le tue sopracciglia sono rade scopri come infoltirle con rimedi naturali, economici ed efficaci.

Per truccarle, riempire eventuali vuoti e definire l’arco utilizza una matita per sopracciglia o un gel colorato. Il passo più importante per ottenere sopracciglia perfette è seguire la loro forma naturale, evitando linee troppo marcate o troppo sottili.

Mettendo in partica questi suggerimenti ispirati dalle tecniche dei migliori make-up artist potrai ottenere uno sguardo più ampio e definito. Sperimenta con i prodotti e le tecniche che più si adattano alla forma degli occhi e al tuo del viso, e scopri come piccoli accorgimenti possano fare una grande differenza nel tuo look quotidiano.