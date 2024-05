Come ottenere un contouring naturale in poche mosse

Il mondo del make up è fatto di tantissime tecniche da mettere in pratica per ottenere effetti differenti sul viso. Una delle più diffuse in assoluto, anche dai principianti, è il contouring. Con determinati prodotti e uno schema ben preciso da seguire è possibile scolpire la struttura del viso e definire al meglio i propri lineamenti, come zigomi e naso, ottenendo quasi un effetto lifting naturale.

Come poter realizzare un contouring naturale in poche e semplici mosse? Prima di tutto è fondamentale sapere che la modalità di applicazione dei prodotti e della loro stesura può variare a seconda della forma del viso.

Per poter mettere in pratica il contouring dovrai avere con te una palette di tonalità scure e chiare per creare il gioco di ombre e luci, un correttore, un fondotinta di due toni più scuri della propria pelle e una cipria illuminante, in modo da definire al meglio le zone d’ombra.

Per la stesura dei prodotti dovrai avere con te un pennello piccolo, uno angolato e uno per poter sfumare. In molti casi può tornare utile la tanto amata beauty blender. Scopriamo insieme come realizzare il contouring!

Come si applica il contouring? Il tutorial facile e veloce per ottenere un effetto naturale

Per poter procedere con il make up la prima cosa da fare è seguire una corretta skincare del viso. Dopo aver preparato la pelle al make up potrai procedere con l’applicazione del fondotinta che utilizzi solitamente.

A proposito di questo prodotto, in tante hanno il dubbio se bisogna fare il contouring prima o dopo l’applicazione del fondotinta. In qualsiasi caso, questo tipo di tecnica va effettuata sempre dopo aver preparato il trucco occhi e la base del viso, quindi sempre dopo il fondotinta.

Ora procedi con le zone d’ombra, quindi applica i colori della palette più scuri sotto gli zigomi, sulla fronte, sul naso e sulla mascella. Illumina invece il ponte del naso, la zona sotto gli occhi, il centro della fronte e del mento.

Per un perfetto contouring naturale dovrai sfumare al meglio i prodotti applicati sul viso, quindi con l’aiuto di un pennello morbido stendi i prodotti creando dei movimenti che vanno sempre verso l’alto. Fissa il tutto con una cipria e concludi il make up con un blush sulle guance. L’effetto naturale è garantito, basteranno davvero pochi istanti e il tuo make up da sera sarà perfetto!