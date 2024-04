Come trasformare un makeup da giorno in un make up da sera

Consigli e suggerimenti per trasformare il tuo make up da giorno in un perfetto make up da sera! Basta davvero poco, ecco cosa devi fare.

Spesso capita di dover rimanere fuori casa per esigenze lavorative o personali e di avere impegni in prima serata. Un cambio look potrebbe richiedere diverso tempo, motivo per cui potresti indossare un outfit che possa andar bene anche come look da sera.

Anche il make up gioca un ruolo fondamentale, se decidi di sfoggiare un trucco semplice e leggero durante il giorno, per la serata potresti osare un po’ di più e mettere in risalto lo sguardo e le labbra. Cosa fare per trasformare un make up da giorno in un make up da sera in poche e semplici mosse? Ecco alcuni suggerimenti dalle make up artist!

Trasforma il tuo trucco da giorno in un trucco da sera

Solitamente il make up da sera è molto più intenso ed elaborato rispetto ad un trucco da giorno, nonostante ciò però è importante applicare sul viso nuance e tonalità che ti facciano sentire a tuo agio.

Sicuramente l’effetto no-make up è la base migliore da cui partire per trasformare il nostro trucco in qualcosa di perfetto per la sera. Quindi, opta per nuance chiare e neutre, così da poterci lavorare sopra nel tardo pomeriggio. Non dimenticare di applicare sin dal mattino uno spray fissante in modo da mantenere il make up fino a sera.

Rendi il viso più scolpito e luminoso, quindi applica un bronzer, un illuminante e un blush seguendo ovviamente la tecnica del contouring. Dopo aver sistemato la base del viso puoi passare al trucco occhi. Con una base abbastanza semplice puoi intensificare le sfumature di beige andando ad aggiungere un brown più intenso e qualche punto luce sull’angolo dell’occhio.

Prima di procedere, però, controlla che non ci siano delle sbavature. In questo caso la prima cosa da fare è rimuovere il trucco colato con l’aiuto di un cotton fioc bagnato nell’acqua micellare: delicatamente sistema il make up picchiettando con lo strumento.

Se hai tempo a disposizione puoi creare uno smokey eyes dalla base, ti basterà seguire il nostro tutorial per ottenere uno smokey eyes perfetto in poche mosse. Utilizza una matita nera per mettere in risalto lo sguardo, poi se le ciglia te lo permettono prova a riapplicare un po’ di mascara. Se son troppo secche, metti in risalto lo sguardo creando un effetto metallizzato.

Non ti resta che concludere con una tinta labbra duratura. Rimuovi completamente i residui di rossetto del giorno con un po’ di cotone e procedi con una matita per il contorno labbra e una tinta intensa dall’effetto matte. Se preferisci un trucco labbra più luminoso, opta per un finish lucido e un lipgloss da applicare sopra il colore.