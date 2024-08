Sopracciglia più folte, come stimolare la crescita con dei rimedi economici ed efficaci

Sopracciglia sottili e fragili, qual è il miglior modo per prendersene cura? Le sopracciglia possono cambiare di molto lo sguardo, sono una parte importante da non sottovalutare del viso, motivo per cui è fondamentale trovare la giusta forma con l’aiuto di un esperto del settore.

Ci sono tanti modi per rendere le sopracciglia più folte, specialmente per chi fino a qualche anno fa seguiva la moda del famoso arco sottile tanto amato e ricercato. Le sopracciglia, ad oggi, vengono sfoggiate in tantissimi modi diversi, sempre folte, ben pettinate e soprattutto piene.

Come stimolare la crescita delle sopracciglia e renderle quindi più adatte al proprio viso? Uno dei modi per far sì che le sopracciglia siano sempre in ordine è ricorrere ad alcuni trattamenti estetici come il famoso microblading. Con la tecnica pelo a pelo potrai ottenere un tatuaggio semi permanente in grado di aiutarti a rendere le sopracciglia più folte, piene, ben disegnate, con un effetto completamente naturale.

Nel caso in cui tu sia alla ricerca di un rimedio più veloce e soprattutto più economico, ecco alcuni consigli su come far crescere le sopracciglia in maniera del tutto efficace.

I rimedi per far crescere le sopracciglia più velocemente

Per poter far crescere i peli più velocemente e ottenere così sopracciglia più folte, un rimedio molto efficace sembrerebbe essere il siero. Stimola la crescita delle sopracciglia grazie alle sostanze presenti all’interno del prodotto.

Un altro rimedio è applicare ogni sera dell’olio di ricino, portando attenzione a non farlo colare all’interno dell’occhio. Oppure per stimolare la zona è ottimo pettinare e massaggiare con movimenti delicati la parte così da aumentare il flusso sanguigno.

Per poter effettuare il massaggio potresti optare anche per l’applicazione di uno scrub con ingredienti naturali. Dopo la tua beauty routine notturna, potrai stimolare la rigenerazione dei follicoli piliferi con uno scrub e un massaggio ad hoc per la zona.

Inoltre, è importante capire anche cosa evitare per far sì che le sopracciglia diventino più folte. Evita di utilizzare la pinzetta per diverse settimane, soprattutto non andare mai ad effettuare la ceretta su quella zona.

Cerca di pettinarle ogni giorno, come accennato qui sopra, e di fissarle con un gel nutriente così da rendere i peli più forti. Nel frattempo puoi utilizzare una matita per sopracciglia e riempire la zona con il make up, puoi farti aiutare dagli spencil per sopracciglia, economici e facili da usare!