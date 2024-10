Tatuaggio sopracciglia: tutto quello che devi assolutamente sapere sul microblading

Le sopracciglia tatuate pelo per pelo, conosciuto con il termine microblading, sono quelle più richieste nei centri estetici da chi desidera sfoggiare sopracciglia tatuate a effetto naturale.

Questo tipo di tecnica ti permette di avere delle sopracciglia folte e naturali, anche se è importante scegliere la professionista per evitare sopracciglia tatuate male o problemi nel corso del tempo.

Il tatuaggio semipermanente alle sopracciglia ha un costo importante, ma affidarsi ad un centro estetico rinomato e con personale preparato è sicuramente meglio che tentare di risparmiare sul prezzo sfoggiando sopracciglia poco naturali e visibilmente artefatte.

Scopriamo insieme tutte le varie informazioni sulle sopracciglia tatuate con effetto naturale: quanto dura il tatuaggio alle sopracciglia e dopo quanto schiariscono? Qual è il suo costo?

Microblading, cos’è e perché farlo

Le sopracciglia tatuate a pelo sono tra le più amate dalle donne, la tecnica è conosciuta principalmente con il nome di micropigmentazione o microblading.

Questa tecnica serve a ricreare l’effetto naturale dei singoli peli, evolvendo così il classico trucco permanente.

A primo impatto le sopracciglia risulteranno di un colore più intenso, ma a lungo andare assumeranno il colore desiderato e si schiariranno della giusta tonalità.

Durata del microblading e controindicazioni

Se desideri ricorrere a questo tipo di trattamento, devi sapere che ha una durata non del tutto permanente. Infatti il microblading dopo un po’ tende a schiarire, motivo per cui è importante fare il ritocco a distanza di tot mesi prestabiliti dall’esperta.

Le sopracciglia tatuate appena fatte hanno un colore molto evidente che si schiarirà nel giro di qualche settimana.

In base al tipo di tecnica scelta, se permanente la durata sarà di circa 7-10 anni, mentre per quanto riguarda il tatuaggio semipermanente si parla di una durata di circa 1 o 2 anni, con eventuale ritocco al bisogno.

Non tutte possono fare il microblading. Ci teniamo a sottolineare sin da subito che chi è in gravidanza o sta allattando non può sottoporsi al trattamento.

Lo stesso discorso vale anche per chi ha sofferto o sta soffrendo di problemi di salute della pelle, come la psoriasi.

Se avete malattie o patologie per cui assumete dei farmaci, è fondamentale rivolgersi al medico prima di procedere.

Pro e contro del tatuaggio alle sopracciglia

Se ti stai chiedendo, quindi, quali sono i pro e i contro delle sopracciglia tatuate effetto pelo è bene sottolineare come siano la soluzione migliore, specialmente in termini di effetto visivo.

È altrettanto importante ricordare che le sopracciglia tatuate male possono trasformarsi in un vero e proprio incubo per noi donne: se il tatuaggio non è ben fatto o se il colore sbiadisce prima del previsto cominciano i problemi.

Uno dei tanti, ad esempio, riguarda l’impossibilità di cambiare colore dei capelli: è bene non scegliere, infatti, una tonalità di capelli troppo distante da quella scelta per il tatuaggio sopracciglia.

Sei in dubbio se effettuare il tatuaggio, quindi è importante essere a conoscenza anche dei vari pro e contro de microblading.

Ci sono tantissimi vantaggi per cui dovresti fare il tatuaggio alle sopracciglia e noi ti suggeriamo di optare per un tatuaggio semipermanente: in questo modo, se non sarai del tutto soddisfatta, sei consapevole del fatto che a distanza di mesi il tattoo svanirà e tutto tornerà come prima.

Purtroppo non sempre si riesce a ottenere l’effetto desiderato, questo perché può capitare di cadere nelle mani sbagliate. La scelta del professionista a cui affidarsi è importantissima, non sottovalutare questo aspetto.

Tra i pro, quindi, troviamo:

le sopracciglia sempre in ordine e con una forma perfetta per il tuo viso cambiano completamente l’espressione;

non dovrai più perdere tempo la mattina a truccare le tue sopracciglia con matite e prodotti vari;

saranno sempre in ordine;

i ritocchi vanno fatti dopo tanti mesi.

I contro del microblading sono i seguenti:

se la professionista è poco esperta, la lama potrebbe tagliare in profondità;

il costo non è accessibile a chiunque;

potrebbero esserci reazioni allergiche ai prodotti.

Ecco perché è importantissimo affidarsi a mani esperte che sapranno offrirvi un servizio professionale e di qualità!

Quanto costa fare il microblading

Il prezzo può variare in base a diversi fattori e in base alla gravità della situazione.

Solitamente il prezzo del microblading può partire da un costo di 300 euro fino ad arrivare a 1.000 euro, con ritocchi compresi da effettuare nei mesi successivi.