Come funzionano gli stencil per le sopracciglia? Ecco la guida che cercavi

Stencil per sopracciglia, a cosa servono? Ecco il beauty tool utile per il trucco occhi e valorizzare lo sguardo con sopracciglia perfette!

Gli stencil per le sopracciglia potrebbero tornare utili in tantissimi casi. Per chi ha sopracciglia fine e sottili o anche molto fragili, potrebbe aver bisogno di rendere le sopracciglia più folte e piene con l’utilizzo di alcuni beauty tool.

Uno tra questi è lo stencil per le sopracciglia, ti permette di prenderti cura delle tue sopracciglia in maniera del tutto pratica e semplice grazie alla base da applicare proprio sulla zona.

Come funziona applicare gli stencil e perché potrebbero aiutarti a rendere le tue sopracciglia più belle? Ecco un trucchetto che potrebbe tornarti molto utile per il tuo make up da giorno o da sera!

Stencil sopracciglia: come funzionano? Cosa sapere a riguardo

Gli stencil per le sopracciglia possono essere acquistati nei vari negozi dedicati al mondo della cosmetica oppure online in e-commerce come Amazon. Non hanno un costo eccessivo, insieme agli adesivi solitamente puoi anche trovare una matita o una tinta per rendere le sopracciglia più folte.

Scegliere il kit adatto è molto importante, è un ottimo modo per chi non ha tanta manualità con le pinzette e con la matita e non è mai soddisfatto del risultato finale. Truccare le sopracciglia talvolta può sembrare complicato, questo perché spesso si hanno due forme leggermente diverse e con la stesura della matita ottenere due sopracciglia identiche risulta essere abbstanza complicato.

Usarli è semplicissimo. Dopo aver acquistato il kit potrai fare le sopracciglia come dall’estetista. Con un po’ di pratica i risultati saranno sempre più soddisfacenti! Scegli la forma che desideri ottenere, delinea il confine così da rimuovere lo stencil e utilizzare la pinzetta o la ceretta per rimuovere i peli fuori dalla linea.

Riposiziona lo stencil e inizia a riempire le sopracciglia con l’utilizzo di una matita o di una tinta che ti permetterà di rendere le sopracciglia più scure e più piene. Per un effetto più naturale ti consigliamo di usare una matita adatta per le sopracciglia.

Per fissare le sopracciglia e renderle più belle, puoi concludere con l’applicazione di un gel fissante. Il risultato sarà incredibile e non potrai più fare a meno di utilizzare questo beauty tool!

Se con gli stencil non ti sembra di raggiungere il risultato desiderato, potresti prendere in considerazione l’idea di provare un microblading, una tecnica pelo a pelo con lo scopo di riempire le sopracciglia e renderle quanto più naturali possibili.