Eyeliner, ecco cosa ci dicono le tendenze sul trucco occhi della primavera estate

Dai make up nude e minimal al trucco occhi sempre più deciso e intenso, ecco le tendenze eyeliner della primavera estate 2024!

Il trucco occhi si fa sempre più interessante, se ami il mondo del make up e ti piace seguire le tendenze, metti da parte il tuo eyeliner nero e lascia spazio alle nuances più in voga per la primavera estate.

Non solo andrà di moda sfoggiare una linea dell’eyeliner sempre più intensa, ma le forme diventano sempre più particolari ed eccentriche. Ecco, quindi, le tendenze eyeliner 2024!

Come applicare l’eyeliner secondo le tendenze

L’eyeliner è uno de prodotti di make up più richiesti in assoluto. Ad oggi i brand propongono tantissimi modelli differenti con punte più morbide o più dure a secondo del risultato che si desidera ottenere.

Per un trucco occhi perfetto è fondamentale avere una buona manualità, quindi più ti allenerai ad usare l’eyeliner, più la linea sarà dritta e precisa.

Per questa primavera estate, però, potrai sbizzarrirti con forme diverse e linee più intense e particolari. Ad esempio, potresti provare la doppia codina ed evitare quindi di concentrarti solo su una, l’effetto finale sarà super cool.

Non solo nero, come accennato poco fa saranno altri i colori di tendenza per la bella stagione. Tra i vari make up di tendenza non sono passati inosservati gli occhi messi in risalto da linee di eyeliner rosse, bianche o blu. I colori primari, quindi, prendono il sopravvento per quest’anno.

Linee sempre più squadrate, ideali per chi non riesce a ottenere una codina perfetta su entrambi gli occhi. A tal proposito, qualora tu volessi comunque imparare non perdere la guida su come mettere l’eyeliner in maniera impeccabile! Troverai le istruzioni da seguire passo dopo passo con il nostro metodo infallibile.

Con le forme geometriche di ogni tipo puoi sbizzarrirti con la fantasia e ottenere così un trucco occhi particolare, unico nel suo genere e rimanere comunque al passo con la moda.

Torna in voga il cat eye, il trucco occhi che mette in risalto specialmente gli occhi chiari. Per ottenere un perfetto cat eye dovrai realizzare due linee sottili nell’angolo sia interno che esterno dell’occhio che si andranno poi a congiungere. L’effetto è proprio quello di uno sguardo felino!

Per un effetto più trasandato, scegli il make up ispirato al kajal: calca per bene le linee dell’eyeliner sia sulla palpebra che all’interno della rima cigliare inferiore!